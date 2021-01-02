Венгрия отказалась от "Спутника V"? Сенсацию Reuters опровергли в РФПИ

Загвоздка с российской вакциной оказалась в "недостаточных мощностях" у России по производству вакцины.

Однако эту сенсацию, моментально разлетевшуюся по российским лентам, опровергли в РФПИ. В Российском фонде прямых инвестиций указали, что необходимый объём вакцин будет поставлен в Венгрию.

В организации уточнили, что Будапешт уже получил первую партию вакцины 28 декабря.

"Мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе-марте 2021 года, - приводит комментарий фонда ТАСС. - РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии".

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса, только если она будет сертифицирована в ЕС. "Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - пригрозил тогда Мамер.