Венгрия отбирает свои паспорта у украинцев

Зрада пришла откуда не ждали. Будапешт вдруг решил проверить, кому он навыдавал свои паспорта на Украине. И ведь преследовал благую цель - одарить в Закарпатье гражданством этнических венгров. Но столкнулся с классическими украинскими смекалкой и находчивостью, замешанными на коррупции.

- Если гражданин хочет венгерский паспорт, его направляют в университет, где ему дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе - или бабушка, или мать были гражданами Венгрии, - рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Если справку можно в архиве за взятку купить о том, что родители жили в 1939 - 1944 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно. Надо его учить с детства.

Сердобольные венгры наделили правом принимать экзамен на знание языка глав сельских, поселковых, городских советов. Ну а как ты односельчанину зачет не поставишь? Да еще и за бутылку горилки да шмат сала? В итоге оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не только не является этническими венграми и не знает языка, но и живет не в Закарпатье.

- Сегодня венгерской полиции дано указание: если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается, - уверяет Москаль