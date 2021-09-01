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Венгрия не пошла на поводу у соседей: "У русских вакцину продолжим покупать"
01 сентября 2021, 21:20 • 89 • В мире
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил, что его страна не пошла на поводу у соседей в вопросах вакцинации своих граждан. "У русских вакцину продолжим покупать", - заверил он.
Сейчас у Венгрии есть запас в восемь миллионов доз вакцины "Спутник V". Но если их будет не хватать, то власти этой страны готовы обсудить дополнительные закупки. Об этом сообщил Петер Сийярто в интервью ТАСС.
"Спутник V" демонстрирует очень хорошие показатели в Венгрии", - добавил он.
На сегодняшний день прививку сделали около миллиона жителей страны. Статистика доказывает, что у этих людей высока поствакцинальная сопротивляемость, отметил министр.
Он напомнил, что переговоры о покупке русской вакцины начались 30 октября 2020 года. Тогда Венгрия не пошла на поводу у соседей и не стала дожидаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA) на уровне ЕС. Венгерские власти столкнулись с политическими и медийными атаками, но доверились своим вирусологам.
Сийярто подчеркнул: признание разработанной в России вакцины в Венгрии произошло посредством обычной процедуры. Европейские регуляторные акты позволяют использовать препарат в экстренной ситуации, а пандемию COVID-19 венгерские политики посчитали именно такой.
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