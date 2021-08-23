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Венгрия на "Крымской платформе" обругала Украину за языковый закон

23 августа 2021, 17:20  •  293 • Политика
Фото: /www.globallookpress.com
Официальный Будапешт указал Зеленскому на то, что дискриминация нацменьшинств не приносит пользы титульной нации
Киевский режим сегодня с помпой проводит так называемую "Крымскую платформу", цель которой – объединить международные усилия для "возвращения" полуострова под юрисдикцию Незалежной. Но что-то на саммите пошло явно не по сценарию. На явную зраду обратила внимание ведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
Речь идет о демарше президента Венгрии Яноша Адера, который позволил себе на мероприятии вместо того, чтобы обвинять и сыпать оскорблениями в адрес России за "аннексию" Крыма, напомнить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о дискриминационном "мовном законе".
"Если использование родного языка ограничивается, и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульным нациям", – заявил президент.
Также Адер призвал Киев обеспечить венгров на территории Украины, чтобы они чувствовали себя там как дома.

Напомним, отношения между двумя государствами испортились после того, как постмайданные власти приняли осенью 2017 года новый закон об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях соборной может быть исключительно украинский.
Кроме того, венгерская община возмутилась решением Конституционного суда Украины, признавшим противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012-го, который наделял венгерский язык статусом регионального.
В Будапеште подобные изменения признали нарушением прав 150 тыс. этнических венгров, которые проживают в Закарпатье. В результате этих киевских шагов Венгрия заблокировала работу комиссии Украина – НАТО.

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