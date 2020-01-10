Венгрия может решить вопрос Закарпатья немецкими танками • 10 • Аналитика

Украину снова жестоко обидели. В конце прошлого года тамошний министр иностранных дел Вадим Пристайко в одном из своих интервью иностранным СМИ наябедничал, что Германия взяла, да и «отклонила запрос о военной помощи», сделанный Киевом. Впоследствии те же претензии были им высказаны и корреспонденту немецкой газеты Bild.



Глава МИД «нэзалэжной» довольно нагло попенял Берлину на то, что тот «продает оружие на миллиарды кому угодно, только не Украине», заявив, что как раз ей оно «необходимо». Как воздух прямо-таки... Господину Пристайко, так глубоко осведомленному об экспортных успехах немецкого ВПК стоило бы ненадолго отвлечься от собственных вздорных претензий и поглубже вникнуть в вопрос: кого именно сегодня вооружает Берлин. Правда, тогда его настроение наверняка ухудшится еще больше.







По данному поводу на ум сразу приходят бессмертные слова запрещенного на современной Украине Аркадия Гайдара: «Пришла беда, откуда не ждали». Все дело в том, что по состоянию на конец 2019 года самым большим импортером произведенных в Германии вооружений стала одна из ближайших соседок «нэзалэжной» - Венгрия. Немцы и вправду в прошлом году поставили рекорд, увеличив продажи оружия на 65% в сравнении с 2018-м и заработав на этом без малого 8 миллиардов евро. Так вот – 1,77 миллиарда в этой сумме приходится как раз на Будапешт. И речь тут идет вовсе не о мелочевке - еще с 2018 года венгры мечтали закупить 44 новейших основных танка Leopard 2A7+ (да еще дюжину таких же машин б\у – для обучения личного состава). А вдобавок – две дюжины cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52. Судя по всему, мечты сбылись. Одной бронетехникой дело не ограничилось – вооруженные силы Венгрии срочно укомплектовываются вертолетами – как многоцелевыми H145M, так и транспортными Н225М, а также много чем еще.



Возникает вполне закономерный вопрос – а против кого бравые мадьяры собираются применить все это добро? Венгрия – не буйнопомешанная на русофобии Польша, готовая последние портки с себя содрать, чтобы только прикупить у американцев чего-нибудь покруче для «отражения агрессии Москвы». В Будапеште ни о какой «угрозе» от нашей страны не заикаются и ввести с ней боевые действия даже в мыслях не имеют. Может, решили в каких-нибудь «миротворческих операциях НАТО» поучаствовать? Например, с ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ) побороться? Тоже крайне маловероятно, особенно с учетом последних событий на Ближнем Востоке, откуда «мелочь» из Североатлантического альянса сегодня разбегается, как тараканы с кухни, где внезапно включили свет. Да и в Европе Венгрии вроде бы воевать не с кем? Или есть?! Ну, если принять на веру утверждение: «Украина – цээвропа», тогда да. Именно к Киеву Будапешт имеет более, чем достаточно претензий - хотя бы относительно проводимой там начиная с 2014 года насильственной и повальной украинизации, в которой он видит притеснение собственных соотечественников, проживающих на территории «нэзалэжной».



Наличие в Закарпатье многочисленных мест компактного проживания этнических венгров, многие из которых, кстати говоря, имеют предусмотрительно выданные Будапештом паспорта, создаёт для Киева крайне малоприятные перспективы. Учитывая полную неподконтрольность ему националистических группировок, поголовье которых и не думает снижаться, опасность возникновения в этом регионе конфликта на этнической почве более, чем велика. И если в процессе неизбежных в таком случае столкновений прольется кровь, у венгерской стороны будет предостаточно оснований для того, чтобы применить по прямому назначению все то разнообразие новейшей техники и оружия, которое сейчас поступает в тамошние войска. Украине с ее, мягко говоря, не слишком хорошо оснащенной армией такому удару противопоставить будет просто нечего. Что-то подсказывает, что применять бдительно охраняемые ими «Джавелины» против рвущихся на Восток венгерских «Леопардов» американцы не позволят. И, кстати, Украине же не член НАТО... Если кто забыл, как раз именно Венгрия в последние годы прилагает максимум усилий, чтобы препятствовать ее сближению с Альянсом и именно Венгрия постоянно поднимает вопрос Закарпатья и его этнического состава.



Украинскому МИД вместо того, чтобы пытаться выклянчить немецкое оружие, стоит призадуматься над тем, как вести себя, чтобы это самое оружие не попало в страну совсем не так, как им сейчас мечтается. Украину снова жестоко обидели. В конце прошлого года тамошний министр иностранных дел Вадим Пристайко в одном из своих интервью иностранным СМИ наябедничал, что Германия взяла, да и «отклонила запрос о военной помощи», сделанный Киевом. Впоследствии те же претензии были им высказаны и корреспонденту немецкой газеты Bild.Глава МИД «нэзалэжной» довольно нагло попенял Берлину на то, что тот «продает оружие на миллиарды кому угодно, только не Украине», заявив, что как раз ей оно «необходимо». Как воздух прямо-таки... Господину Пристайко, так глубоко осведомленному об экспортных успехах немецкого ВПК стоило бы ненадолго отвлечься от собственных вздорных претензий и поглубже вникнуть в вопрос: кого именно сегодня вооружает Берлин. Правда, тогда его настроение наверняка ухудшится еще больше.По данному поводу на ум сразу приходят бессмертные слова запрещенного на современной Украине Аркадия Гайдара: «Пришла беда, откуда не ждали». Все дело в том, что по состоянию на конец 2019 года самым большим импортером произведенных в Германии вооружений стала одна из ближайших соседок «нэзалэжной» - Венгрия. Немцы и вправду в прошлом году поставили рекорд, увеличив продажи оружия на 65% в сравнении с 2018-м и заработав на этом без малого 8 миллиардов евро. Так вот – 1,77 миллиарда в этой сумме приходится как раз на Будапешт. И речь тут идет вовсе не о мелочевке - еще с 2018 года венгры мечтали закупить 44 новейших основных танка Leopard 2A7+ (да еще дюжину таких же машин б\у – для обучения личного состава). А вдобавок – две дюжины cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52. Судя по всему, мечты сбылись. Одной бронетехникой дело не ограничилось – вооруженные силы Венгрии срочно укомплектовываются вертолетами – как многоцелевыми H145M, так и транспортными Н225М, а также много чем еще.Возникает вполне закономерный вопрос – а против кого бравые мадьяры собираются применить все это добро? Венгрия – не буйнопомешанная на русофобии Польша, готовая последние портки с себя содрать, чтобы только прикупить у американцев чего-нибудь покруче для «отражения агрессии Москвы». В Будапеште ни о какой «угрозе» от нашей страны не заикаются и ввести с ней боевые действия даже в мыслях не имеют. Может, решили в каких-нибудь «миротворческих операциях НАТО» поучаствовать? Например, с ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ) побороться? Тоже крайне маловероятно, особенно с учетом последних событий на Ближнем Востоке, откуда «мелочь» из Североатлантического альянса сегодня разбегается, как тараканы с кухни, где внезапно включили свет. Да и в Европе Венгрии вроде бы воевать не с кем? Или есть?! Ну, если принять на веру утверждение: «Украина – цээвропа», тогда да. Именно к Киеву Будапешт имеет более, чем достаточно претензий - хотя бы относительно проводимой там начиная с 2014 года насильственной и повальной украинизации, в которой он видит притеснение собственных соотечественников, проживающих на территории «нэзалэжной».Наличие в Закарпатье многочисленных мест компактного проживания этнических венгров, многие из которых, кстати говоря, имеют предусмотрительно выданные Будапештом паспорта, создаёт для Киева крайне малоприятные перспективы. Учитывая полную неподконтрольность ему националистических группировок, поголовье которых и не думает снижаться, опасность возникновения в этом регионе конфликта на этнической почве более, чем велика. И если в процессе неизбежных в таком случае столкновений прольется кровь, у венгерской стороны будет предостаточно оснований для того, чтобы применить по прямому назначению все то разнообразие новейшей техники и оружия, которое сейчас поступает в тамошние войска. Украине с ее, мягко говоря, не слишком хорошо оснащенной армией такому удару противопоставить будет просто нечего. Что-то подсказывает, что применять бдительно охраняемые ими «Джавелины» против рвущихся на Восток венгерских «Леопардов» американцы не позволят. И, кстати, Украине же не член НАТО... Если кто забыл, как раз именно Венгрия в последние годы прилагает максимум усилий, чтобы препятствовать ее сближению с Альянсом и именно Венгрия постоянно поднимает вопрос Закарпатья и его этнического состава.Украинскому МИД вместо того, чтобы пытаться выклянчить немецкое оружие, стоит призадуматься над тем, как вести себя, чтобы это самое оружие не попало в страну совсем не так, как им сейчас мечтается. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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