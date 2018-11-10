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Венгрия, кровавая осень 1956-го

10 ноября 2018, 03:54  •  58 • В мире
План дестабилизации социалистической Венгрии был готов у американцев ещё в 1948 году
События в Венгрии 23 октября – 9 ноября 1956 года с лёгкой руки западных пропагандистов получили название «венгерское восстание», а прибавляемый к нему эпитет «антикоммунистическое» должен заранее служить в глазах западной публики оправданием всех изуверств, которые чинили мятежники.
Спровоцированный премьер-министром Имре Надем, метившим в кресло тогдашнего руководителя страны Матьяша Ракоши, мятеж унёс жизни более 700 советских солдат и нескольких десятков сотрудников венгерских спецслужб и военнослужащих венгерской армии.
О накале боёв свидетельствует тот факт, что для подавления мятежа с советской стороны были задействованы более 30 тысяч военнослужащих, более 1000 танков и 800 орудий и миномётов. 26 советских воинов получили за венгерскую кампанию звание Героев Советского Союза. Из них 14 – посмертно.
Всё началось 23 октября: разгорячённая призывами И. Надя оздоровить политическую систему страны толпа первым делом захватывает будапештский Дом радио для выхода в эфир. Уже к вечеру появляются первые убитые среди правоохранителей. Затем были захвачены склады с оружием, типография, патронный завод.
В мятеже активно участвовали бывшие солдаты армии Миклоша Хорти, венгерского союзника Гитлера. При социалистическом строе они, как запятнавшие себя сотрудничеством с нацистами, были исключены из политической жизни страны. Мятеж 1956 года стал для них возможностью реванша за поражение на полях Второй мировой.
Мятежники развязали террор в отношении сотрудников МВД и органов госбезопасности Венгрии и просто не сочувствовавших мятежу граждан. Суды Линча на улицах Будапешта стали обыденным явлением – мятежники забивали неугодных до смерти ногами и палками, сжигали живьём, вешали вниз головой, сбрасывали из окон многоэтажных зданий. Среди погибших были жёны и дети советских военнослужащих, дислоцированных в Венгрии.
Всё это мало напоминало демократический протест мирных граждан, но в рядах мятежников присутствовало множество западных журналистов, дававших «правильную» картинку событий.
Сиг Микельсон (Sig Mickelson), тогдашний директор компании «Радио "Свободная Европа"» – радио «Свобода» (Radio Free Europe – Radio Liberty Inc.) в книге «Другой голос Америки: история радио «Свободная Европа» и радио «Свобода» писал: «…обещала или нет венгерская студия радио «Свобода» скорую помощь Запада восставшим?... Прямого обещания не было, но тон некоторых радиопередач заставлял взбудораженных повстанцев думать, что подобное обещание прозвучало».
Так, в одной из передач раздался призыв: «Будьте преданы делу революции, не идите на компромиссы! Сражайтесь за свободу, не откладывайте оружие в сторону». А тогдашний министр обороны ФРГ Франц Штраус упрекал американцев в том, что они сначала внушили мятежникам надежду на скорую помощь, а потом оставили их ни с чем.
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Иностранные дипломаты искали встреч с «министром обороны» мятежников Палом Малетером. Тот 26 октября присоединился к мятежу в звании полковника, а уже 3 ноября по приказу Имре Надя был произведён в генерал-майоры. Провокаторами распускались слухи о планах Москвы забрать Венгрию в состав СССР, о жестокости советских солдат. На самом деле за преднамеренную порчу имущества венгерских граждан советским солдатам грозил военный трибунал.
Архивная сводка в анналах ЦРУ за 28 октября 1956 года сообщает, что после соглашения о перемирии с мятежниками советская сторона не отвечала на продолжающиеся обстрелы. Рассекреченные документы ЦРУ свидетельствуют, что план по дестабилизации Венгрии был готов у американцев ещё в 1948 году. Предусматривалась засылка агентов, создание подпольных ячеек из 4-6 человек и осуществление подрывных акций. Благодаря слаженной работе советских и венгерских спецслужб этот план не был реализован в полном объёме.
Тем не менее в руках у «мирных демонстрантов» оказалось много оружия, в том числе западного производства – немецкие штурмовые винтовки, американские автоматы. По данным венгерских органов госбезопасности, это оружие завозилось из соседней Австрии в грузовиках с символикой Красного Креста. Были у мятежников и зенитные орудия: 7 ноября был сбит советский Ил-28, осуществлявший аэрофотосъёмку. Экипаж погиб. На территории Австрии британские спецслужбы организовали полевые лагеря для обучения венгерских боевиков.
К 9 ноября были подавлены основные очаги сопротивления. Венгерским судом участники нападений на советских и венгерских солдат были привлечены к суду. Имре Надь, Пал Малетер и другие высокопоставленные зачинщики были приговорены к высшей мере наказания. Однако большинство рядовых мятежников через несколько лет амнистировали.
Запад надеялся, что события 1956 года приведут к выходу Венгрии из Организации Варшавского договора после того, как в марте 1955 г. Австрия и Советский Союз подписали соглашение о выводе советских войск, остававшихся в Австрии после разгрома фашистской Германии. А ввиду донесений советского посольства в Венгрии о возможности провокаций советские подразделения незадолго до мятежа были выведены и из Будапешта.
В случае успеха мятежа войска НАТО получили бы возможность дойти до границ Советской Украины, а в дальнейшем использовать территорию Венгрии для атаки на Югославию (об этом также упоминается в архивах ЦРУ) с последующим расколом всей системы коллективной безопасности социалистических стран.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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