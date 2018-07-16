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Венгрия готова развивать сотрудничество с Россией вопреки Вашингтону

16 июля 2018, 19:54  •  60 • В мире
Санкции США – это палка, которой они держат восточных европейцев в подчинении
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве с российским президентом Владимиром Путиным указал на ущерб, который наносят венгерской экономике антироссийские санкции.
«Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, мы могли бы ещё с большим опережением двигаться вперёд. Эти меры наносят ущерб, из-за них мы теряем возможности…Мы стоим за нормализацию отношений между Россией и Западом», – сказал венгерский гость.
В 2017 г. товарооборот между Венгрией и Россией увеличился на 25%. В этом году сохраняется такая же динамика, а это значит, удалось переломить негативную тенденцию 2016 года, когда товарооборот снизился на 11,6% по сравнению с 2015 г.
Венгерско-российское экономическое сотрудничество носит диверсифицированный характер – это энергетика, фармацевтика, машиностроение.
Российские специалисты задействованы в строительстве АЭС «Пакш» – единственной атомной электростанции в Венгрии. Доля вырабатываемой ею электроэнергии в энергобалансе страны составляет 40%, а к 2020 г. достигнет 50%. На конец 2018 года запланировано строительство двух новых энергоблоков специалистами Росатома. Ранее российские атомщики провели комплексные работы по увеличению мощностей четырёх действующих энергоблоков.
В 2016 г. Будапешт оценивал ущерб венгерской экономики от антироссийских санкций в $6,5 млрд. Санкции Вашингтона – это палка, которой он держит восточных европейцев в подчинении, не позволяя им свободно торговать с Россией. В результате экономика стран Восточной Европы ещё больше отстаёт от западноевропейских экономик. И венгры не хотят мириться с такой ситуацией.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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