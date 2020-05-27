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Венгрия готова отменить режим ЧП: Не из-за спада заболеваемости, а из-за политики

27 мая 2020, 21:55  •  85 • В мире
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что режим чрезвычайного положения в стране могут отменить уже 20 июня - раньше, чем в большинстве европейских стран. Она объяснила, почему это решение можно считать политическим.
Венгерский кабинет министров в марте был наделён дополнительными полномочиями, чтобы принимать решение о борьбе с эпидемией коронавируса. Законопроект был внесён правительством премьера Виктора Орбана и принят парламентом. Но оппозиционные силы страны раскритиковали данное решение. Негативно к нему отнеслись и правозащитные группы. Они заявили, что власти просто под прикрытием пандемии дали себе неограниченные ни по времени, ни по возможностям полномочия.
На своей странице в Facebook глава минюста Венгрии заверила: принятие законопроекта было необходимо. За эти два месяца стало явно, что правительство справилось с задачей - приняло быстрые и эффективные меры по борьбе с эпидемией. В сообщении сказано, что в парламент должен поступить новый законопроект. Он потребует от правительства завершения режима чрезвычайного положения.
По словам Юдит Варги, режим ЧП в её стране отменят значительно раньше, чем в большинстве стран Европы, - 20 июня. И тогда начнётся "второй этап обороны". Его главная цель - сохранение рабочих мест, а также предоставление людям новых возможностей трудоустройства, запуск экономики.
Пост министр закончила воодушевляющим лозунгом: "Вместе у нас всё получится!"

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