Венгрия готова отменить режим ЧП: Не из-за спада заболеваемости, а из-за политики

Венгерский кабинет министров в марте был наделён дополнительными полномочиями, чтобы принимать решение о борьбе с эпидемией коронавируса. Законопроект был внесён правительством премьера Виктора Орбана и принят парламентом. Но оппозиционные силы страны раскритиковали данное решение. Негативно к нему отнеслись и правозащитные группы. Они заявили, что власти просто под прикрытием пандемии дали себе неограниченные ни по времени, ни по возможностям полномочия.

На своей странице в Facebook глава минюста Венгрии заверила: принятие законопроекта было необходимо. За эти два месяца стало явно, что правительство справилось с задачей - приняло быстрые и эффективные меры по борьбе с эпидемией. В сообщении сказано, что в парламент должен поступить новый законопроект. Он потребует от правительства завершения режима чрезвычайного положения.

По словам Юдит Варги, режим ЧП в её стране отменят значительно раньше, чем в большинстве стран Европы, - 20 июня. И тогда начнётся "второй этап обороны". Его главная цель - сохранение рабочих мест, а также предоставление людям новых возможностей трудоустройства, запуск экономики.

Пост министр закончила воодушевляющим лозунгом: "Вместе у нас всё получится!"