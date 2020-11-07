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Венгрия дотестирует российскую вакцину от COVID-19 у себя

07 ноября 2020, 02:50  •  92 • В мире
Венгрия заявила о намерении закупить небольшую партию российской вакцины, чтобы уже на своей территории дотестировать её и пройти лицензирование. После этого будут проведены более масштабные закупки препарата, а возможно, и открыто собственное производство.
Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, уже в декабре в страну поступит тестовая партия вакцины от коронавируса российского производства. Цель - завершить клинические исследования препарата, которые позволят завершить процесс лицензирования.
После этого, примерно на второй или третьей неделе января, в Венгрию поступят уже большие партии вакцины. Кроме того, не исключено, что в дальнейшем в стране наладят и собственное производство препарата.
Ранее власти Венгрии уже заявляли о намерении провести вакцинацию российским или китайским препаратом, но в Еврокомиссии заявили, что это делать нельзя, поскольку такая вакцина не будет иметь европейской сертификации.

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