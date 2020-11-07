|
Венгрия дотестирует российскую вакцину от COVID-19 у себя
07 ноября 2020, 02:50 • 92 • В мире
Венгрия заявила о намерении закупить небольшую партию российской вакцины, чтобы уже на своей территории дотестировать её и пройти лицензирование. После этого будут проведены более масштабные закупки препарата, а возможно, и открыто собственное производство.
Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, уже в декабре в страну поступит тестовая партия вакцины от коронавируса российского производства. Цель - завершить клинические исследования препарата, которые позволят завершить процесс лицензирования.
После этого, примерно на второй или третьей неделе января, в Венгрию поступят уже большие партии вакцины. Кроме того, не исключено, что в дальнейшем в стране наладят и собственное производство препарата.
Ранее власти Венгрии уже заявляли о намерении провести вакцинацию российским или китайским препаратом, но в Еврокомиссии заявили, что это делать нельзя, поскольку такая вакцина не будет иметь европейской сертификации.
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2020, 05:20
|
06 ноября 2020, 00:15
|
01 ноября 2020, 02:45
|
02 ноября 2020, 01:40
|
05 ноября 2020, 18:35
|
04 ноября 2020, 00:25
|
02 ноября 2020, 14:30