Венгрия дотестирует российскую вакцину от COVID-19 у себя

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, уже в декабре в страну поступит тестовая партия вакцины от коронавируса российского производства. Цель - завершить клинические исследования препарата, которые позволят завершить процесс лицензирования.

После этого, примерно на второй или третьей неделе января, в Венгрию поступят уже большие партии вакцины. Кроме того, не исключено, что в дальнейшем в стране наладят и собственное производство препарата.

Ранее власти Венгрии уже заявляли о намерении провести вакцинацию российским или китайским препаратом, но в Еврокомиссии заявили, что это делать нельзя, поскольку такая вакцина не будет иметь европейской сертификации.