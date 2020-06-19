Венецианская комиссия попыталась лишить Россию поправки в Конституцию: "У стран нет выбора"

Поправки в Конституцию России никак не дают покоя Западу. На этот раз Венецианская комиссия, являющаяся консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, проявила явное беспокойство по поводу одной из таких предлагаемых в Основной закон Российской Федерации поправок.

Речь идёт о поправке, касающейся расширения возможностей Конституционного суда (КС). В частности, приоритете российского Основного закона над международным правом.

"У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ", - уточнили в комиссии.

Венецианская комиссия сделала попытку лишить Россию судьбоносной поправки в Конституцию, заявив, что её нужно или исключить вовсе, или переформулировать. В комиссии считают, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты ЕСПЧ не подлежащими исполнению якобы противоречат обязанностям нашей страны в рамках Европейской конвенции по правам человека.

И это решение выносится за две недели до голосования по данным поправкам. Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.