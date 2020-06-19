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Венецианская комиссия попыталась лишить Россию поправки в Конституцию: "У стран нет выбора"
19 июня 2020, 13:00 • 104 • Политика
Венецианская комиссия сделала попытку лишить Россию судьбоносной поправки в Конституцию, отметив, что одну из них, касающуюся Конституционного суда РФ, следует исключить либо переформулировать. "У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ", - уточнили в комиссии.
Поправки в Конституцию России никак не дают покоя Западу. На этот раз Венецианская комиссия, являющаяся консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, проявила явное беспокойство по поводу одной из таких предлагаемых в Основной закон Российской Федерации поправок.
Речь идёт о поправке, касающейся расширения возможностей Конституционного суда (КС). В частности, приоритете российского Основного закона над международным правом.
"У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ", - уточнили в комиссии.
Венецианская комиссия сделала попытку лишить Россию судьбоносной поправки в Конституцию, заявив, что её нужно или исключить вовсе, или переформулировать. В комиссии считают, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты ЕСПЧ не подлежащими исполнению якобы противоречат обязанностям нашей страны в рамках Европейской конвенции по правам человека.
И это решение выносится за две недели до голосования по данным поправкам. Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.
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