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Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт

12 декабря 2020, 21:45  •  48 • Украина

Разразившийся политический кризис из-за конфликта между Конституционным судом и Владимиром Зеленским — стремительно перетекает в экономическую плоскость. Масла в огонь подлили выводы, недавно опубликованные европейским органом по конституционному праву. По мнению Венецианской комиссии, правы в споре всё-таки судьи, пусть и с оговорками. Между тем, продолжение конфликта грозит окончательно затянуть решение вопроса с кредитами МВФ.

Как известно, ещё 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины (КСУ) своим решением фактически парализовал работу системы электронного декларирования доходов чиновников, признав уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларации — неконституционной мерой. В своё время главный кредитор Украины в лице Международного валютного фонда приложил немало усилий, чтобы добиться от украинских властей запуска электронного декларирования наряду с реализацией антикоррупционной повестки. И когда в 2016 году система была с горем пополам запущена, Украина получила от МВФ зелёный свет на продолжение кредитных программ, а от ЕС — добро на окончательное решение вопроса с безвизовым режимом.


И после демарша КСУ реакция кредиторов не заставила себя долго ждать. В МВФ поспешили напомнить, что без реализации антикоррупционных инициатив кредитная программа может быть приостановлена: «Поддержание и повышение эффективности всех украинских антикоррупционных институтов является ключом к достижению более сильного и более справедливого роста и, следовательно, важным обязательством в рамках поддерживаемой МВФ программы», — сообщалось в официальном комментарии фонда после принятия скандальных правок. Надо отметить, что болезненная реакция кредиторов на упрощение антикоррупционного законодательства и урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАПК) — вполне понятна. Международным финансовым структурам хотелось бы, чтобы украинские бюджетные деньги не растекались по персональным авуарам украинской элиты, в то время как деньги МВФ становились бы последней надеждой разорённого государства. Поэтому итог октябрьской акции КСУ был предсказуем — перечисление очередного транша МВФ, который в Киеве рассчитывали получить до конца года, пока заморожено.

Более того, пауза по линии МВФ автоматически блокирует программы Всемирного банка, ЕБРР, МБРР, а также программы макрофинансовой помощи Евросоюза, которые привязаны к позитивной резолюции валютного фонда. В сумме это порядка 3 миллиардов долларов, и украинский бюджет не получит этих денег до конца года. Между тем, ровно этой суммы, или порядка 100 млрд. в гривневом эквиваленте, — не хватает Минфину, чтобы закрыть 2020 бюджетный год. Причём не хватает настолько, что в конце ноября уже возникли проблемы с исполнением защищённых статей бюджета, а это — пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные выплаты. В частности, согласно данным Госказначейства Украины, по состоянию на 1 декабря на едином казначейском счёте оставалось 19,7 млрд. гривен. И это всё «живые» деньги, которые на сегодняшний день имеются в распоряжении властей. Остальное Киев рассчитывал получить за счёт западных кредитов.

Учитывая столь тяжёлую финансовую ситуацию, разлад в отношениях с МВФ пришёлся очень некстати.

Однако выйти из политического кризиса, стремительно навлекающего острый финансовый кризис, не так просто. Пойти против Конституционного суда и заблокировать неугодные кредиторам решения Владимир Зеленский не может. Чтобы выйти из этой ситуации и не оказаться обвинённым в попытках давления на судебную власть, Зеленский решил сделать «ход конём». Президент привлёк в качестве арбитра Венецианскую комиссию. Однако вердикт последней только усложнил и без того патовую ситуацию. Подвергнув критике решения КСУ, в Комиссии при этом чётко дали понять Киеву, что скандальное решение Конституционного суда всё-таки придётся выполнить, несмотря на его противоречивость. В свою очередь, восстановить полномочия Антикоррупционного бюро (НАПК) Зеленский решил через парламент. В частности, в декабре уже были зарегистрированы два законопроекта о восстановлении полномочий структуры.


Однако принятие законов в парламенте может затянуться, потому что никакого единства по этому вопросу среди парламентариев нет. Тема борьбы с коррупцией фактически стала инструментом политической борьбы между различными группировками во власти. «Антикоррупционеров» обвиняют в том, что через механизм декларирования они помогают сформировать инструменты давления на украинскую элиту, делая её беспомощным придатком глобальных интересов. «Коррупционеры», соответственно, обвиняются в процветании теневого государства, где балом правят лоббизм и коррупция, а западные реформы блокируются. И эта конфронтация представляет серьёзную проблему для правительства. Как уже отмечалось, единственный способ хотя бы частично закрыть дыру в бюджете — разблокировать международную помощь.

Есть, конечно, ещё один вариант по спасению бюджета. Вариант весьма привычный для Киева в последние годы — самостоятельно заимствовать недостающие средства. В частности, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2020 года власти намерены в очередной раз выйти на рынок внешних заимствований, чтобы привлечь в бюджет 60 млрд. гривен и ещё 1 млрд. долларов. Но острота момента в том, что взять в долг такой объём средств без достижения полного взаимопонимания с МВФ будет крайне проблематично. Ведь для внешних кредиторов отношения Украины и фонда являются гарантией того, что страну не оставят наедине с её непомерным долговым бременем, что неизбежно выльется в дефолт. И теперь, когда с подачи Венецианской комиссии конфликт ветвей власти отправлен по наиболее тернистому пути — через Верховную Раду — бюджетный коллапс может настигнуть Украину быстрее, чем основные группы влияния сумеют договориться.

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