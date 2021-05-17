Венесуэльско-белорусский сценарий для России?

Архитектура отношений с Россией Брюсселем разрушена

Знаменательная символика: проект не то что не дружественного, а откровенно враждебного России доклада был опубликован 5 мая на сайте Европейского парламента вместе с портретом Навального, преподносимого как «герой нового времени». Докладчик – Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы.

Фото: REUTERS

В докладе предложено бороться с «российским вмешательством» в дела Евросоюза, противодействовать исходящим от России угрозам безопасности, ввести новые санкции, организовать международные расследования против России. Кроме того, Брюсселю рекомендовано поддержать российское «демократическое общество» (пятую колонну). Рекомендуется продолжать противостоять «русскоязычной пропаганде», а для этого создать телеканал с круглосуточным вещанием на русском языке.

В комитете по международным делам ЕС рассматривают также возможность не признать новый состав российской Государственной Думы, который будет избран в сентябре. «ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», – говорится в докладе.

Комплекс мер по противодействию России предложено разработать совместно с Соединёнными Штатами. В числе таких мер – совместные действия, связанные с санкциями, единые условия предоставления финансовой помощи, поддержка активистов-правозащитников. Предложено вместе с НАТО и международными партнёрами оказать давление на Москву, чтобы она «не вмешивалась» в дела стран-членов «Восточного партнёрства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) и вернула «оккупированные территории восточных государств-соседей ЕС». Если же Россия продолжит «агрессивные угрозы и военные действия», указывается в докладе, Евросоюзу следует быть готовым к тому, чтобы призвать к отключению страны от международной платёжной системы SWIFT.

Европейскому союзу рекомендовано также подготовить чёткий план сокращения зависимости от российских газа и нефти. В качестве первого шага документ призывает европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».

Доклад объявляет и о «выгодах», которые достанутся России после проведения предложенных ей «демократических преобразований», а именно: «облегчение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также стратегическое партнёрство». Чтобы «стимулировать» власти и граждан России к «демократическим переменам», в комитете по международным делам Европарламента предложено также принять стратегию содействия развитию стран «Восточного партнёрства» (шести бывших советских республик).

Сам комитет по международным делам Европарламента законодательных полномочий не имеет, но его новые рекомендации ясно говорят о намерении европейских политиков резче обозначить антироссийский курс, проверяя на данном этапе, какова будет реакция Москвы.

Первые отклики на проект, подготовленный европарламентариями, прозвучали.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек охарактеризовал этот документ как «очередное политическое словоблудие»; о правах человека, сказал депутат, «пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года». «Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными», – написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заметил, что Брюсселю предлагают «венесуэльско-белорусский сценарий» вмешательства в процесс формирования органов российской законодательной власти.

12 мая секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отметил, что на фоне подготовки к таким важным событиям, как выборы в Государственную Думу и проведение Всероссийской переписи населения, «поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности».

Ранее, 6 мая, выступая на пресс-конференции в Ереване, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после событий 2014 года Брюссель разрушил всю архитектуру отношений с Россией. «Агрессивное русофобское лобби в ЕС делает свою работу. И пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально. Это не наш выбор», – сказал министр.