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Венесуэльский майдан провалился: Русский спецназ смешал все карты Вашингтону

11 ноября 2020, 18:40  •  244 • Политика
Власти США уже пытались организовать майдан в Венесуэле, однако их план провалился. Русский спецназ, который якобы поджидал американских "специалистов" по цветным революциям, смешал Вашингтону все карты. Так историю трактуют источники.
Соединённые Штаты уже давно проявляют интерес к Венесуэле, поскольку страна обладает одним из самых обширных запасов нефти на планете. Американцы уже пытались организовать госпереворот в стране, действуя по давно отработанной схеме, но всё испортила Россия.
Как сообщает канал "Армата", в мае Вашингтон перебросил в Венесуэлу десант из 200 опытных бойцов, которые должны были дестабилизировать обстановку в республике. Однако на месте их уже ждал российский спецназ. Несмотря на приличный боевой опыт, незваные гости понесли колоссальные потери и отступили.
Впоследствии венесуэльские СМИ сообщали, что российская операция координировалась напрямую из Москвы. Спецназовцы провернули всё чётко и слаженно. Впрочем, всё говорит о том, что речь идёт, всё же, о легенде по следам визита в Венесуэлу российских Ту-160 в 2018 году. Тогда России даже не пришлось принимать участия в каком бы то ни было противостоянии. Хватило просто дальнего перелёта к соседям...
Напомним, что США в прошлом уже предпринимали попытку совершить госпереворот в Венесуэле, чтобы сместить неугодного Вашингтону президента Николаса Мадуро. Америка вместе со своими западными и латиноамериканскими союзниками решила поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя новым президентом Венесуэлы, однако этот путч так ни к чему и не привёл.

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