Соединённые Штаты уже давно проявляют интерес к Венесуэле, поскольку страна обладает одним из самых обширных запасов нефти на планете. Американцы уже пытались организовать госпереворот в стране, действуя по давно отработанной схеме, но всё испортила Россия.

Как сообщает канал "Армата", в мае Вашингтон перебросил в Венесуэлу десант из 200 опытных бойцов, которые должны были дестабилизировать обстановку в республике. Однако на месте их уже ждал российский спецназ. Несмотря на приличный боевой опыт, незваные гости понесли колоссальные потери и отступили.

Впоследствии венесуэльские СМИ сообщали, что российская операция координировалась напрямую из Москвы. Спецназовцы провернули всё чётко и слаженно. Впрочем, всё говорит о том, что речь идёт, всё же, о легенде по следам визита в Венесуэлу российских Ту-160 в 2018 году. Тогда России даже не пришлось принимать участия в каком бы то ни было противостоянии. Хватило просто дальнего перелёта к соседям...

Напомним, что США в прошлом уже предпринимали попытку совершить госпереворот в Венесуэле, чтобы сместить неугодного Вашингтону президента Николаса Мадуро. Америка вместе со своими западными и латиноамериканскими союзниками решила поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя новым президентом Венесуэлы, однако этот путч так ни к чему и не привёл.