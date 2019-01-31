Венесуэльские лидеры начали прятать свои семьи, опасаясь подлости Гуайдо

После того, как Вашингтон открыто поддержал попытку госпереворота в Венесуэле, лидеры страны начали прятать свои семьи за границей. Подлости со стороны самозванца Хуана Гуайдо опасаются руководители Верховного суда, Конституционной ассамблеи, руководство армии. Тем временем к заговору подключились дезертиры, ставшие наёмниками.

Венесуэльские лидеры, которые остаются верными законному президенту Николасу Мадуро, прячут свои семьи за границей, опасаясь подлости со стороны самозванца Хуана Гуайдо.

По словам бывшего генпрокурора Венесуэлы Луиса Ортеги Диаса, за своих близких опасаются председатель Верховного суда Майкель Морено, глава Минобороны Владимир Падрино, глава Конституционной ассамблеи Дьосдао Кабельо.

Речь идет о руководителях тех структур, которые ранее категорически выступили против попыток Хуана Гуайдо узурпировать власть. Верховный суд Венесуэлы и Конституционная ассамблея подтвердили, что Конституция страны не позволяет Гуайдо, как спикеру национального парламента (к слову, уже лишенному полномочий), принимать на себя обязанности президента, когда Николас Мадуро жив, здоров и не отрекался от власти.

Венесуэльские военные также отказались поддержать инспирированный американскими властями мятеж. Однако, как стало известно, Хуан Гуайдо не оставляет попыток перетянуть армию на свою сторону.

В своей статье для The New York Times Гуайдо прямо говорит, что его заговорщики проводили тайные встречи с военными и сотрудниками венесуэльских спецслужб, чтобы убедить их нарушить принесенную Мадуро присягу. Он признает, что без поддержки армии его переворот не имеет будущего.

"Мы обещаем амнистию всем, кто не был признан виновным в преступлениях против человечности", - написал Гуайдо в своей статье.

По информации Мадуро, мятежников могут поддержать бывшие венесуэльские военные, которые ранее бежали в Колумбию и стали наемниками. "Группа военных дезертиров стала наемниками колумбийской олигархии и сейчас из Колумбии участвует в заговоре, чтобы разложить наши вооруженные силы", - цитирует президента Венесуэлы издание El Mundo.

Он призвал своих сторонников проявить "монолитное единство" и опираться на моральные ценности, не позволяя предателям и наемникам взять верх.

Напомним, ранее Мадуро призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, отметив, что предвыборная кампания даст широкие возможности для открытых политических дебатов в стране. Он подтвердил, что готов договариваться с оппозицией, чтобы положить конец политическому кризису, который переживает страна.

В то же время он отрицает возможность проведения новых президентских выборов, указывая на то, что народ Венесуэлы уже высказал свое мнение по поводу того, кто должен руководить государством, 10 месяцев назад. "Мы не поддаемся шантажу. Если империалисты хотят новых выборов, им придется подождать до 2025 года", - отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также подтвердил, что готов лично изложить свою позицию президенту США Дональду Трампу. При этом Мадуро предположил, что организовать такой разговор будет "сложно", поскольку советник по нацбезопасности Джон Болтон запретил Трампу вступать в диалог.

Добавим, запрет не помешал Трампу лично позвонить лжепрезиденту Хуану Гуайдо и пообещать свою поддержку.

Об опасениях венесуэльских лидеров за свои семьи сообщает телеканал NYN24, комментарии Мадуро приводит El Mundo.