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Венесуэльские и мировые СМИ проигнорировали многотысячное шествие в поддержку Мадуро - Коц

27 января 2019, 04:54  •  108 • Политика
Военкор КП Александр Коц сообщил из Венесуэлы, что местные и мировые СМИ не стали освещать многотысячное шествие в поддержку законного президента страны Николаса Мадуро.
В бедных районах столицы Венесуэлы Каракаса пожаловались на то, что мировые и местные СМИ сознательно проигнорировали многотысячное шествие в поддержку законного президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает находящийся в Венесуэле российский военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Если посмотреть информацию венесуэльских и мировых СМИ о происходящем в стране, то может сложиться впечатление, будто бы народ взбунтовался против действующего лидера страны, и целиком поддерживает объявившего себя "новым президентом" Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Активность сторонников законного руководителя страны - игнорируется.
"В бедных районах Каракаса нам жалуются, что венесуэльские и мировые СМИ проигнорировали их многотысячное шествие в поддержку Мадуро", - сообщил Коц в путевых заметках из Венесуэлы.
Напомним, что в стране третьи сутки продолжается политический кризис, вызванный тем, что глава оппозиции Хуана Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы. При этом его признали главой США и их страны-сателлиты в Южной Америке.

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