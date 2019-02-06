|
Венесуэле уготовили судьбу Сирии: Отказ выполнять требования Запада приведет к гражданской войне - политолог
06 февраля 2019, 18:24 • 61 • Политика
Запад отправил Венесуэлу по пути Сирии. Политолог Ежи Таргальский заявил о "сирийском сценарии" в Венесуэле и пугает российскими войсками в Южной Америке.
Польский политолог Ежи Таргальский запугивает Запад "сирийским сценарием", который якобы намерена применить Россия в Венесуэле. Слова "эксперта" распространило "Польскому радио".
Таргальский отмечает, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался выполнять требования Европы о проведении в стране новых выборов. Это означает, что в дальнейшем кризис в стране будет решаться посредством военной силы, и при участии иностранных военных. При этом поляк "тонко" намекнул, что эти самые иностранные военные будут российскими.
Он не исключает, что президент США Дональд Трамп может выполнить свою угрозу, и отправить в Венесуэлу американских военных. В этом случае неизбежно вспыхнет полномасштабный вооруженный конфликт, который может перерасти в гражданскую войну, как это случилось в Сирии.
Из слов политолога становится понятно, что он с трудом себе представляет, что можно не выполнять требования США и Европы. В его сознании, отказ исполнять приказы Вашингтона и Брюсселя равносилен как минимум преступлению.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2019, 14:24
|
31 января 2019, 09:39
|
04 февраля 2019, 11:09
|
04 февраля 2019, 07:54
|
04 февраля 2019, 04:39
|
02 февраля 2019, 16:54
|
31 января 2019, 16:09