Когда в начале прошлого года Хуан Гуайдо поднялся на Национальную арену, он подарил венесуэльцам надежду. Молодой, красноречивый и хладнокровно уверенный в себе, он был свежим лицом в стране с множеством застарелых проблем. В виду того, что лидеры оппозиции часто оказывались в тюрьме или были вынуждены отправиться в изгнание, Гуайдо активно взывал к международной поддержке — Дональда Трампа, наиболее громко — в борьбе за восстановление поврежденной демократии.

Два года спустя звезда Хуана Гуайдо померкла. Он всего лишь президент теневого правительства и ничего более. Хотя около 5 миллионов венесуэльцев покинули страну, некоторые высокопоставленные сторонники режима среди них, и де-факто президент Николас Мадуро остаются у власти.

Неуклюжий автократ во дворце Мирафлорес, возможно, и пострадал из-за ухудшения экономической ситуации и пандемии, но Мадуро контролирует достаточно рычагов, чтобы провести выборы в Национальное собрание 6 декабря и таким образом поменять Гуайдо на удобного ему человека в январе.

Гуайдо — при поддержке США, большей части Европы и Организации американских государств — уже назвал выборы фарсом. Вместо этого он настаивает на проведении параллельного национального референдума 5 декабря.

Тупиковая ситуация создает проблему для недовольных действующей властью в Венесуэле, которые возложили свои надежды на Гуайдо и его сторонников-максималистов в Вашингтоне. Не сумев отстранить Мадуро от власти, сторонники жесткой линии оппозиции помогли увековечить карающий паралич.

Спустя почти два года теневого мандата Гуайдо Венесуэла так же близка к краху, как и далека от демократии. Валовой внутренний продукт снизился на 65% с 2015 года, что является одним из десяти крупнейших экономических падений в истории, по словам экономиста Франсиско Родригеса, директора фонда «Нефть для Венесуэлы». Добыча нефти, главного источника иностранной валюты, резко сократилась - с 1,2 миллиона баррелей в сутки в январе 2019 года до примерно 350-360 тыс. баррелей в сутки (никто точно не знает). Такие результаты привели к том, что для Венесуэлы кризис стал самым тяжелым в Западном полушарии.

Ни одно из этих несчастий не является делом рук оппозиции. Однако их упорство говорит о тактическом и политическом фиаско, которое подорвало международную веру в бренд Хуана Гуайдо. Довлеют над страной юридические требования от нетерпеливых кредиторов на миллиарды долларов в зарубежных нефтяных активах Венесуэлы.

Вашингтон усугубил это фиаско, поскольку его неустанная политика максимального давления — сочетание индивидуальных и секторальных санкций — толкает боливарианское командование в объятия «злодеев». Иранские танкеры отправляют в Венесуэлу бензин и продовольствие в обмен на контрабандную нефть, а Турция покупает венесуэльское контрабандное золото. Китай и Россия, тем временем, любезно пролонгировали венесуэльские долги. Куба, еще один американский оппонент, предоставила свой разведывательный аппарат в распоряжение Мадуро.

Тем не менее дипломатический тупик предоставляет Венесуэле и ее демократическим союзникам возможность для изменений. Выход из тупика, вероятно, потребует более широкого диалога с европейскими и латиноамериканскими правительствами и, возможно, принятия некоторых неприятных альтернатив, которые ни Гуайдо, ни фундаменталисты в Вашингтоне не готовы рассмотреть.

Это затруднение мобилизовало неправительственные организации, правозащитные группы и дипломатов. Все сходятся во мнении, что, пережив интриги, уголовные обвинения и волны протестов, Мадуро и его окружение «чавистов» придется уговаривать, а не принуждать. «Санкции-это не самоцель, а инструмент для достижения какого-то результата», - говорит Джефф Рэмси, директор по Венесуэле в вашингтонском офисе по Латинской Америке. Учитывая политические неудачи и жесткость санкций, у нового президента США Джо Байдена есть возможность и значительные рычаги, чтобы пойти другим путем.

«Мадуро, очевидно, ищет какой-то компромисс», - убежден Рэмси. Это намек на сделку. Скажите: пусть Мадуро и его святая святых отойдут в сторону для переходного правительства с гарантиями для продолжения роли чавизма в политике, иммунитетом от судебного преследования для высокопоставленных чиновником и свободным выездом главы государства из страны. «Часть проблемы заключается в том, что военные получили неправильные сигналы в последние годы, без гарантий сохранения экономических стимулов. Идея: "ребята, свергайте Мадуро, и тогда мы поговорим" — не сработала», - заявляет Рэмси.

Одна быстрая дипломатическая победа, которая могла бы принести добрую волю за стол переговоров: Вашингтон мог бы освободить Венесуэлу от запрета на импорт дизельного топлива, оно нужно общественному транспорту и грузоперевозкам, дефицит которых усугубляет проблемы.

Другие выступают за многосторонние переговоры с целью заключения пакта о демократическом переходе с участием сети союзников боливарианского правительства — Кубы, Ирана, Турции, Китая и России.

Любое возможное решение оставило бы Мадуро у власти до 2024 года, когда истечет его конституционный мандат, а затем, предположительно, вручило бы ему гарантии свободы и билет на Кубу.

Также неясно, насколько венесуэльской катастрофой проникнется новая администрации в Вашингтоне, которой придется решать и более насущные проблемы, от разрушенной экономики и второй волны пандемии до восстановления запятнанной репутации США.

Однако бесспорно то, что любой эндшпиль в Венесуэле потребует терпения, компромисса и раздражающей дипломатии между амбициозными странами, у которых мало общего, кроме их недоверия друг к другу. Даже в таком случае неизвестно, пойдет ли Мадуро тихо или демократически. Но Венесуэла ждала Гуайдо достаточно долго.