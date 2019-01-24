Венесуэла станет Сирией-2? Право на применение вооружённых сил за рубежом у России есть

В Венесуэле произошла попытка госпереворота, при этом незаконные действия оппозиции радостно поддерживают США, так что исключать и прямое американское вмешательство уже нельзя. Напомним, что Венесуэла является союзником России. Как сообщил источник в Совете Федерации, право на применение вооружённых сил за рубежом у России есть. Станет ли Венесуэла Сирией-2?

К событиям, происходящим в эти часы в Венесуэле приковано внимание всего мира. Ситуация в этой латиноамериканской стране накаляется всё больше.

В ответ на признание Трампом самопровозглашённого оппозиционного "президента" Хуана Гуайдо, Николас Мадуро официально разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Но первым же "указом" лидера оппозиции стала "отмена" решения легитимной венесуэльской власти.

Ситуация на грани гражданской войны, при этом нельзя исключать, что Вашингтон будет действовать привычными для себя методами - прямым военным вмешательством, как это было уже в Гватемале, а позднее - в Панаме.

К России за военной помощью официальный Каракас ещё не обращался. Об этом сообщили источники в Совете Федерации. Там же напомнили, что президент России обладает правом на применение российских вооружённых сил за рубежом - его получил ещё в 2008 году Дмитрий Медведев. Свою силу это право за 10 лет не потеряло. А Венесуэла является союзником России, поэтому исключать такой возможности нельзя. Источники предполагают, что в случае обращения к России за помощью Венесуэла может стать "Сирией-2". Правда, не в борьбе с террористами, а в борьбе за чёрное золото и американскую демократию.

Противоположного мнения предерживается военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Нет, слушайте, никакой военной помощи мы оказывать не будем. Там происходит государственный переворот. И Мадуро, законный президент, должен, грубо говоря, следовать конституции. Грубо говоря, если он президент, если он верховный главнокомандующий, и он, по конституции, обязан её защищать, то он должен это делать сам, за него мы это делать не можем. Ну, а не будет он делать, значит, судьба его будет либо как у Януковича, либо как у Каддафи", - уверен Коротченко.

Он напомнил, что Россия поставила в Венесуэлу первоклассное вооружение, армия там отлично вооружена. Поэтому остальные вопросы должны решаться президентом лично, который не имеет права на слабость.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков озвучил предостережение от имени Москвы в адрес "горячих голов" в США. Рябков считает, что Вашингтону следует избегать "военного сценария в Венесуэле", в противном случае придётся бороться с последствиями резкого решения.