Венесуэла потребовала у Колумбии выдачи главы «Верховного суда в изгнании»

Венесуэла потребовала у Колумбии экстрадиции своего бывшего генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Запрос был сделан правительством боливарианской республики на основании имеющегося в отношении Ортеги Диас подозрения в «измене родине и неправомерном присвоении себе государственных функций».

Напомним, что госпожа экс-генпрокурор покинула Венесуэлу в августе прошлого года. До этого она была рьяным противником собранного Мадуро Конституционного собрания. В настоящий момент она критикует президентство Николаса Маудра как неправомочное.

Луиса Ортега является главой так называемого «Верховного суда Венесуэлы в изгнании». Наряду с ней в состав данного самопровозглашенного органа входит еще более 20 юристов, действующих из Колумбии и американского штата Майами.

В пятницу, 17 августа, они «приговорили» президента Мадуро к 18 годам тюрьмы, обвинив его в коррупции.