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Венесуэла потребовала у Колумбии выдачи главы «Верховного суда в изгнании»
18 августа 2018, 04:39 • 35 • Политика
Власти Венесуэлы потребовали у Колумбии экстрадиции обвиненной в госизмене экс-главы Генпрокуратуры страны Луисы Ортеги Диас.
Венесуэла потребовала у Колумбии экстрадиции своего бывшего генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Запрос был сделан правительством боливарианской республики на основании имеющегося в отношении Ортеги Диас подозрения в «измене родине и неправомерном присвоении себе государственных функций».
Напомним, что госпожа экс-генпрокурор покинула Венесуэлу в августе прошлого года. До этого она была рьяным противником собранного Мадуро Конституционного собрания. В настоящий момент она критикует президентство Николаса Маудра как неправомочное.
Луиса Ортега является главой так называемого «Верховного суда Венесуэлы в изгнании». Наряду с ней в состав данного самопровозглашенного органа входит еще более 20 юристов, действующих из Колумбии и американского штата Майами.
В пятницу, 17 августа, они «приговорили» президента Мадуро к 18 годам тюрьмы, обвинив его в коррупции.
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