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Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
10 февраля 2019, 03:39 • 41 • Политика
Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит банковские счета нефтяных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США, сообщает источник.
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США. Также компания дает своим клиентам размещать средства от продаж нефти на новых счетах российского банка.
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