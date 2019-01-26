Венесуэла: опасное двоевластие

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Молодой, да удалой

В Венесуэле наступило двоевластие. Страну накрыл острейший политический кризис, а руку к этому приложили Соединённые Штаты Америки, открыто поддерживающие лидера оппозиции Хуана Гуайдо, основателя партии «Народная воля». 23 января он объявил себя временным главой государства, отметив, что конституция даёт ему право назначить новые выборы президента.

Своё заявление 35-летний Хуан Гуайдо сделал в Каракасе перед многочисленной толпой своих сторонников во время массовых выступлений против власти Николаса Мадуро. Оппозиция вывела на улицы жителей столицы и других венесуэльских городов, а формальным поводом для манифестаций стали события начала недели, когда в течение короткого отрезка времени была подавлена попытка мятежа служащих Национальной гвардии, манифестантов разгоняли слезоточивым газом, а Гуайдо был отстранён от должности главы парламента Венесуэлы, которая называется Национальная ассамблея.

Одобрение Белого дома

Едва секундная стрелка совершила несколько оборотов, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Гуайдо в статусе временного президента. Примеру Штатов последовали сразу несколько государств, включая Бразилию, Колумбию, Перу, Канаду, Аргентину и другие страны.

Глава Белого дома назвал власть Мадуро незаконной, подчеркнув, что США готовы использовать все свои дипломатические и экономические рычаги давления, чтобы вернуть в Венесуэлу демократию. Трамп призвал другие страны Западного полушария объединить усилия для восстановления в этом южноамериканском государстве конституционный порядок. Президент США отдельно отметил, что за любые угрозы безопасности венесуэльцев несёт ответственность именно Мадуро и его режим.

Госсекретарь США Майк Помпео поддакнул своему начальству, призвав Мадуро добровольно передать свои полномочия Гуайдо. Он также призвал армию Венесуэлы и силы безопасности встать на сторону оппозиции, чтобы защитить таким образом народ страны. С этим, кстати, у мятежников имеются определённые проблемы. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что армия осталась на стороне Мадуро. По его словам, солдаты не могут принять президента, призванного извне защищать чужие интересы, тем более что он самопровозглашённый и незаконный.

Мадуро не сдаётся

Сам глава государства, по-прежнему считающий себя действующим, выступил в эфире национального телевидения. С экрана прозвучали жёсткие заявления, адресованные как самому Гуайдо, так и его западным кураторам. Он обвинил США в желании сменить в Венесуэле неугодного им законно избранного президента, используя при этом методы, нарушающие Конституцию страны. В связи с этим Мадуро объявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном, и отвёл представителям американской дипмиссии трое суток на то, чтобы покинуть венесуэльскую территорию.

Говоря о своём оппоненте, он назвал попытку захвата власти «бессмысленной», а самого Гуайдо — прислужником империалистов. Мадуро обратился к согражданам с призывом разобраться с возникшими противоречиями внутри страны самостоятельно, без вмешательства иностранных государств.

Пока нельзя говорить и о каком-то единодушии внутри страны. Так, митинг сторонников Мадуро, вступившего в свой очередной срок в январе 2019 года, собрал тысячи человек. Выступая перед ними, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал в случае необходимости отправиться к президентскому дворцу в Каракасе для защиты законного президента и боливарианской революции. Он также отметил, что страна не боится вторжения иностранных войск. Кабельо привёл пример Кубы, с которой «они не смогли справиться». Вот и с Венесуэлой так же не смогут.

На международной арене тоже не всё однозначно. Свою поддержку Мадуро выразили Куба и Боливия. В Мексике сначала заявили о нейтральной позиции по конфликту в Венесуэле, однако когда в телевизионном эфире представителя мексиканского правительства Хесуса Рамиреса Куэваса спросили, признаёт ли оно президентом Николаса Мадуро, политик ответил утвердительно. В Испании решили дождаться общей позиции Евросоюза, прежде чем делать какие-то заявления касательно провозглашения Гуайдо временным президентом.

Реакция в России

Известно, что Кремль поддерживает победившего на выборах в мае 2018 года Николаса Мадуро. Последние события в Венесуэле, разумеется, вызвали довольно резкую реакцию среди российских политиков. Особенно досталось Дональду Трампу за совершенно неприкрытое вмешательство во внутренние дела Каракаса.

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что по происходящему в Венесуэле наглядно видно, как на самом деле прогрессивный Запад относится к таким понятиям, как суверенитет и международное право, меняя там президента «в ручном режиме».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что помогать Венесуэле необходимо решением её социально-экономических проблем, сотрудничая с этой страной, а не устраивать ей блокаду, как делает Дональд Трамп. Сенатор также отметил, что заявления американских властей необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, и поставил её в один ряд с Ливией и Ираком, которые также столкнулись с большими проблемами из-за аналогичных действий США.

Позицию России по Венесуэле подтвердили «РИА Новости» и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его данным, ситуация в стране находится под контролем вооружённых сил, которые готовы к потенциальной агрессии со стороны США. Однако вторжение американских сил Климов назвал «маловероятным» с учётом того, что Штаты сейчас пребывают в условиях «шатдауна». По мнению сенатора, Вашингтон, скорее всего, попытается провести в Венесуэле «цветную революцию».

Мадуро не впервой

Президент Венесуэлы уже проходил проверку на прочность в 2017 году, когда в течение нескольких месяцев по всей стране шли масштабные акции протеста. Тогда это привело к гибели примерно 120 человек, несколько тысяч получили ранения, а более пяти тысяч протестующих — тюремные сроки.

Не исключено, что день 23 января был выбран для самопровозглашения Гуайдо не просто так. Для венесуэльского народа эта дата весьма символичная. Ровно 61 год назад в результате восстания, поддержанного военными, был свергнут Маркос Перес Хименес — последний представитель «эпохи великих диктаторов Латинской Америки» 40-60-х годов прошлого столетия.

Проблемы Венесуэлы

К тому же у венесуэльцев, что называется, накипело. Судите сами: в декабре минимальная зарплата в стране составляла 4,5 тысячи боливаров. С наступлением нового года её подняли до 18 тысяч боливаров, то есть в четыре раза. Однако ещё в конце осени 2018 года стоимость продуктового набора составляла 183 тысячи боливаров. Рост цен по итогам последних 12 месяцев составил 80 тысяч процентов. Эксперты МВФ предрекают ещё большую гиперинфляцию, когда для записи значений не хватит и шести цифр.

Масштабные проблемы в стране не только с деньгами и продовольствием, но и с медицинскими препаратами, элементарными предметами гигиены, что приводит к регулярным вспышкам кори и дифтерии, о которых в цивилизованных странах в XXI веке практически не вспоминают. Неудивительно, что за последние четыре года Венесуэлу покинули уже три миллиона беженцев.

Однако вышеописанная бедственность положения населения страны — всё равно не повод бесцеремонно вмешиваться в её внутренние дела, устраивать там переворот, буквально назначая там президента, пусть и «временного». Однако для США здесь затрагивается слишком много интересов, чтобы просто оставаться в стороне, это не в правилах Вашингтона. Здесь и венесуэльская нефть, и пророссийский Николас Мадуро, и общая нехватка влияния в регионе, которого так не хватает Белому дому. Так что признание Хуана Гуайдо Трампом и партнёрами Штатов — ещё один пример того, как понятие международного права может быть в очередной раз дискредитировано в угоду одной или нескольких стран.

Дмитрий Курганов

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