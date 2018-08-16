Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернётся ли чествующая Серебренникова Европа к традиционным ценностям? (Руслан О...
Экипаж «Механика Погодина» опасается силового захвата судна
Поможем детскому дому в Донецке (Руслан Осташко)
Лазарет для сирийской экономики: как в САР планируют восстанавливать страну посл...
Главная / Политика

Венесуэла не обращалась за помощью в расследовании покушения на Мадуро - Госдеп США

16 августа 2018, 10:24  •  61 • Политика
Официальный Каракас не обращался к США с просьбой помочь в расследовании обстоятельств недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро, заявили в Вашингтоне.
Стало известно о том, что власти Венесуэлы не обращались к США с официальным запросом на оказание помощи в расследовании недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро.
Об этом журналистам рассказали в Госдепе.
«Есть официальный процесс, посредством которого правительство США может получать информацию от других государств, - прокомментировали в ведомстве. - Когда у венесуэльских властей будет какой-то конкретный запрос, тогда США может оказать содействие».
Также было отмечено, что на данный момент не поступало никакого официального запроса от Каракаса.
Напомним, попытка убить Мадуро была 4 августа. Тогда злоумышленники направили несколько дронов со взрывчаткой к трибуне, за которой с торжественной речью выступал президент. В ходе атаки пострадало несколько гвардейцев. Николас Мадуро и его помощники остались невредимыми.
Комментарий Госдепа приводит ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 03:54
Васильева напомнила, что 5-балльная система оценок является в России традиционной
15 августа 2018, 14:54
В Кремле ждут ответа от Ким Чен Ына на приглашение к участию в Восточном экономическом форуме
16 августа 2018, 10:24
Венесуэла не обращалась за помощью в расследовании покушения на Мадуро - Госдеп США

15 августа 2018, 14:54
Северная Корея – не разменная монета: Путин ищет свой подход к Ким Чен Ыну
15 августа 2018, 21:24
Совет чиновникам, спасение языков и доброта сердца: Путин поговорил с молодежью на форуме «Машук»
16 августа 2018, 10:24
Америка готовится к кибератакам: Трамп изменил секретную директиву Обамы - СМИ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
12 августа 2018, 04:12
Не бывать жене Медведчука на 1+1!
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.