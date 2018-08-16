Венесуэла не обращалась за помощью в расследовании покушения на Мадуро - Госдеп США

Официальный Каракас не обращался к США с просьбой помочь в расследовании обстоятельств недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро, заявили в Вашингтоне.

Стало известно о том, что власти Венесуэлы не обращались к США с официальным запросом на оказание помощи в расследовании недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро.

Об этом журналистам рассказали в Госдепе.

«Есть официальный процесс, посредством которого правительство США может получать информацию от других государств, - прокомментировали в ведомстве. - Когда у венесуэльских властей будет какой-то конкретный запрос, тогда США может оказать содействие».

Также было отмечено, что на данный момент не поступало никакого официального запроса от Каракаса.

Напомним, попытка убить Мадуро была 4 августа. Тогда злоумышленники направили несколько дронов со взрывчаткой к трибуне, за которой с торжественной речью выступал президент. В ходе атаки пострадало несколько гвардейцев. Николас Мадуро и его помощники остались невредимыми.

Комментарий Госдепа приводит ТАСС.