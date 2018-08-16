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Венесуэла не обращалась за помощью в расследовании покушения на Мадуро - Госдеп США
16 августа 2018, 10:24 • 61 • Политика
Официальный Каракас не обращался к США с просьбой помочь в расследовании обстоятельств недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро, заявили в Вашингтоне.
Стало известно о том, что власти Венесуэлы не обращались к США с официальным запросом на оказание помощи в расследовании недавнего покушения на жизнь президента Николаса Мадуро.
Об этом журналистам рассказали в Госдепе.
Также было отмечено, что на данный момент не поступало никакого официального запроса от Каракаса.
Напомним, попытка убить Мадуро была 4 августа. Тогда злоумышленники направили несколько дронов со взрывчаткой к трибуне, за которой с торжественной речью выступал президент. В ходе атаки пострадало несколько гвардейцев. Николас Мадуро и его помощники остались невредимыми.
Комментарий Госдепа приводит ТАСС.
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