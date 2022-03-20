Венедиктова заявила, что на Украине созданы лагеря для пленных российских солдат

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что на Украине созданы лагеря для российских военнопленных.«Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция. <…> Даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим ребятам», — сказала она, отказавшись при этом пояснить, что значит «почти на том же уровне».«Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы», - добавила она.Венедиктова отказалась ответить на вопрос, какое количество российских солдат находятся в украинском плену.В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что по состоянию на 19 марта в плену находятся 562 российских военнослужащих.О планах создать на Украине лагеря для российских пленных в начале марта говорил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пояснив, что в таком количестве «как задержанных или арестованных их держать уже не удается».