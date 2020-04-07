Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине • 112 • Украина

Во вторник, 6 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала: скандальному радикалу Сергею Стерненко «в любом случае» объявят подозрение. Пока только не ясно, по какой статье - убийство или же убийство при превышении пределов необходимой самообороны. «Дело Стерненко» может запустить целый ряд долгожданных «посадок» на Украине

Венедиктова отметила, что это дело для нее «резонансное».



«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идёт или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так — это подозрение. 115-я — это убийство, 118-я — это убийство по самозащите. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор», — заявила генпрокурор.



При этом на прошлой неделе известный юрист Андрей Портнов анонсировал арест Стерненко.



Бывший зам удивлён активности нового генпрокурора



В начале апреля лишившийся должности заместителя генерального прокурора Виктор Трепак рассказал о причинах конфликта с новой главой ведомства Ириной Венедиктовой. По словам Трепака, генпрокурор Венедиктова заявила ему о необходимости официально сообщить о подозрении экс-главе неонацисту Сергею Стерненко, убившему человека несколькими ударами ножа в спину в мае прошлого года в Одессе.



«Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления», — отметил Трепак.

Он заявил, что был «просто поражен такой постановкой вопроса», и отметил, что спустя почти год после преступления не завершена комплексная экспертиза, без которой он не видит оснований считать Стерненко подозреваемым в убийстве.



Напомним, 2 апреля юрист Андрей Портнов заявил, что на днях комплексная экспертиза убийства должна завершиться, и до 9 апреля адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.



Суть «дела Стерненко»



Как сообщали украинские СМИ, 24 мая 2018 года в Одессе Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте. Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.



Поначалу избежать наказания Стерненко помогала «помощь» экс-генпрокурора Юрия Луценко, который покровительствовал Стерненко и способствовал переводу последнего из Одессы в Киев.



Как отмечают знакомые с ситуацией эксперты, после победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что и был снят.



На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.



Есть ли политическая воля у властей страны реально расследовать громкие уголовные дела, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты и правозащитник.



Подозрение — это еще не «посадка»



Не стоит преувеличивать намерений новых руководителей силовых ведомств, их желание и упорство в том, чтобы довести до суда какие-то громкие дела. Такой совет даёт директор Института глобальной политики Вадим Карасёв.

«Во-первых, не все они опытные, во-вторых, их босс Ермак находится сегодня под колоссальным давлением разного рода разоблачителей, что подрывает его позиции, а стало быть, и тех, кого он продвигал на должности в Генпрокуратуре и ГБР. В-третьих, в ситуации с коронавирусом эта тема не очень «продаваема» публично в смысле пиара, поскольку людей больше заботит ситуация с карантином, ограничениями и клинической медицинской картиной», — обрисовал ситуацию политолог.



Он обращает внимание, что Венедиктова говорит о подозрении, но не заявляет «в любом случае мы доведем это дело до конца и сделаем все, чтобы виновные были наказаны».



«Речь идет только о подозрении, но это же еще не полноценное уголовное дело и не досудебное расследование. Так что формула достаточно расплывчатая, особенно учитывая украинский криминальный кодекс», — отметил эксперт.



Политическая воля Зеленского есть, но результат…



Есть гораздо более резонансные дела, чем «дело Стерненко»: в частности, дело о массовых убийствах активистов на Майдане, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.



«Гораздо больший, нежели дело Стерненко, резонанс в украинском обществе имеет дело об убийстве Катерины Гандзюк. И вот тут очень серьезные претензии к Венедиктовой, потому что с её приходом дело передали другим следователям, и возникли вопросы: а будет ли это дело доведено до конца?» — сообщил политолог.



Что касается политической воли, то, на его взгляд, судя по заявлениям президента, политическая воля на активизацию работы Генпрокуратуры и других силовых ведомств, несомненно, есть, «но насколько эффективно и политически непредвзято будет работать госпожа Венедиктова, покажет только время».



Громкие дела кончались «пшиком»



Если говорить конкретно о Стерненко, то это та пешка, которой можно пожертвовать, чтобы прикрыть более мощных политических игроков. Такое мнение у адвоката и правозащитника Андрея Гожего.



«Громкий «пшик» этой власти — это «дело Пашинского». Пашинскому и подозрение предъявили, и обвинение, и вроде как закрыли его, а потом отпустили — и всё. Похоже на то, что это «дело» лопнуло и развалилось.



Можно вспомнить и громкое «дело Розенблата», дело предыдущей власти, которое тоже закончилось ничем. Хотя и «цирк» в Верховной Раде устраивали, и кино нам показывали, и браслет на него надевали, но закончилось всё на данный момент «пшиком», — напомнил Гожый.



В целом, уверен он, мы видим нежелание расследовать действительные дела, например, нападения на журналистов.



Чего ждать Порошенко?



Венедиктову называли чуть ли не врагом Порошенко, поскольку она обвиняла прежнего генпрокурора Рябошапку в блокировании дел, где фигурировал 5-й президент. Но «Европейская солидарность» дала голоса за закон о рынке земли и может помочь голосами при принятии закона о запрете возврата банков. Теперь никакого расследования дел против Порошенко не будет, уверен Вадим Карасёв.



«Зеленский готовится к длительной партизанской войне с Коломойским, и одного Ахметова ему мало для поддержки, и у Ахметова нет своей фракции в парламенте. Поэтому Порошенко нужен для того, чтобы проводить какие-то решения через Раду. Голосов фракции монобольшинства у Зеленского уже нет», — пояснил политолог.



Впрочем, он считает, что Порошенко и до этого был в безопасности, «поскольку западные партнеры дали понять, что не нужно преследовать Порошенко». Однако на уровне риторики нынешняя власть продолжала воображаемое преследование Порошенко.



«У Зеленского уже нет хорошего шанса посадить Порошенко»



Владимир Фесенко советует не упрощать: по его словам, сами по себе голосования («Евросолидарности» вместе со «Слугой народа») ни о чём не говорят, потому что здесь работают интересы, а не какие-то тайные договоренности.



«Что касается договоренностей по делам против Порошенко, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти предположения. Правда ли это, покажет время. Но моё ощущение, что тут дело не в каких-то тайных договоренностях, а скорее в тактических соображениях: во время карантина и на пике эпидемии нет смысла начинать вот это дело», — сказал эксперт, добавив, что часть дел против Порошенко наверняка возобновят после окончания коронавирусного карантина. Днепропетровский градоначальник Борис Филатов собирает коллег, чтобы повести их войной на Киев

Явно не генпрокурор будет человеком, который будет решать судьбу Порошенко, уверен Андрей Гожый. Он отмечает, что Украиной управляет «такой своеобразный совет олигархов под влиянием внешних политических сил, сил тех стран, где находятся их деньги».



«Думаю, временный иммунитет Порошенко, скорее всего, получил. Но на Украине ничего не бывает вечного, и здесь (в политике. — Ред.) нет таких понятий, как репутация и данное честное слово. Поэтому слово дали, слово забрали… Когда-то и Юлия Тимошенко не ожидала, что Янукович её посадит. Поэтому на месте Порошенко, я полагаю, расслабляться не стоит.



Однако надо учитывать резкий и колоссальный обвал рейтинга Зеленского из-за его административных — вместо медицинских — мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, он теряет поддержку общества из-за своей боязни наступить на «мозоль» определённого (националистического. — Ред.) электорального меньшинства. И сейчас Зеленский уже не имеет хорошего шанса для посадки Порошенко. А у Порошенко рейтинг растёт…» — рассказал правозащитник.



На паузу или на стоп: судьба громких политических дел



Сейчас на Украине «зависло» расследование многих громких уголовных дел: расстрелов на Майдане, дела о сожжении людей 2 мая в Одессе, убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета.



Такие дела решаются (раскрываются), когда власть находится на восходящей траектории, когда оппоненты, враги, конкуренты находятся в растерянности и пораженческой фрустрации, поясняет Вадим Карасёв. Тогда у таких дел хорошая политическая среда для реализации этих дел.



«А поскольку сейчас пик поддержки власти пройден, она постепенно ослабляет свои позиции, то окно возможностей для проведения расследований таких резонансных политико-криминальных дел если не закрылось окончательно, то как минимум существенно прикрыто», — заявил политолог.



А Андрей Гожый считает, что это дела, о которых можно забыть.



«Касаемо всех перечисленных дел можно ответить одним словом: (глава МВД Украины. — Ред.) Аваков. Он является главным игроком нынешней политической системы, и он, я думаю, будет реально поглавнее, чем Зеленский.



А кто был министром внутренних дел, когда жгли людей на майские праздники в Одессе, когда убивали Шеремета, кто курировал расследование дел о расстрелах на Майдане? И как при этом можно рассчитывать, что сейчас что-то будет расследовано.



Но парочкой «пешек» вполне могут и пожертвовать. Однако, я думаю, это будут такие «пиар»-дела, будет поп-юриспруденция, «популярная юриспруденция» — и это ничем не закончится», — сказал адвокат.



Во вторник, 6 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала: скандальному радикалу Сергею Стерненко «в любом случае» объявят подозрение. Пока только не ясно, по какой статье - убийство или же убийство при превышении пределов необходимой самообороны. «Дело Стерненко» может запустить целый ряд долгожданных «посадок» на УкраинеВенедиктова отметила, что это дело для нее «резонансное».«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идёт или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так — это подозрение. 115-я — это убийство, 118-я — это убийство по самозащите. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор», — заявила генпрокурор.При этом на прошлой неделе известный юрист Андрей Портнов анонсировал арест Стерненко.В начале апреля лишившийся должности заместителя генерального прокурора Виктор Трепак рассказал о причинах конфликта с новой главой ведомства Ириной Венедиктовой. По словам Трепака, генпрокурор Венедиктова заявила ему о необходимости официально сообщить о подозрении экс-главе неонацисту Сергею Стерненко, убившему человека несколькими ударами ножа в спину в мае прошлого года в Одессе.«Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления», — отметил Трепак.Он заявил, что был «просто поражен такой постановкой вопроса», и отметил, что спустя почти год после преступления не завершена комплексная экспертиза, без которой он не видит оснований считать Стерненко подозреваемым в убийстве.Напомним, 2 апреля юрист Андрей Портнов заявил, что на днях комплексная экспертиза убийства должна завершиться, и до 9 апреля адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.Как сообщали украинские СМИ, 24 мая 2018 года в Одессе Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте. Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.Поначалу избежать наказания Стерненко помогала «помощь» экс-генпрокурора Юрия Луценко, который покровительствовал Стерненко и способствовал переводу последнего из Одессы в Киев.Как отмечают знакомые с ситуацией эксперты, после победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что и был снят.На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.Есть ли политическая воля у властей страны реально расследовать громкие уголовные дела, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты и правозащитник.Не стоит преувеличивать намерений новых руководителей силовых ведомств, их желание и упорство в том, чтобы довести до суда какие-то громкие дела. Такой совет даёт директор Института глобальной политики Вадим Карасёв.«Во-первых, не все они опытные, во-вторых, их босс Ермак находится сегодня под колоссальным давлением разного рода разоблачителей, что подрывает его позиции, а стало быть, и тех, кого он продвигал на должности в Генпрокуратуре и ГБР. В-третьих, в ситуации с коронавирусом эта тема не очень «продаваема» публично в смысле пиара, поскольку людей больше заботит ситуация с карантином, ограничениями и клинической медицинской картиной», — обрисовал ситуацию политолог.Он обращает внимание, что Венедиктова говорит о подозрении, но не заявляет «в любом случае мы доведем это дело до конца и сделаем все, чтобы виновные были наказаны».«Речь идет только о подозрении, но это же еще не полноценное уголовное дело и не досудебное расследование. Так что формула достаточно расплывчатая, особенно учитывая украинский криминальный кодекс», — отметил эксперт.Есть гораздо более резонансные дела, чем «дело Стерненко»: в частности, дело о массовых убийствах активистов на Майдане, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.«Гораздо больший, нежели дело Стерненко, резонанс в украинском обществе имеет дело об убийстве Катерины Гандзюк. И вот тут очень серьезные претензии к Венедиктовой, потому что с её приходом дело передали другим следователям, и возникли вопросы: а будет ли это дело доведено до конца?» — сообщил политолог.Что касается политической воли, то, на его взгляд, судя по заявлениям президента, политическая воля на активизацию работы Генпрокуратуры и других силовых ведомств, несомненно, есть, «но насколько эффективно и политически непредвзято будет работать госпожа Венедиктова, покажет только время».Если говорить конкретно о Стерненко, то это та пешка, которой можно пожертвовать, чтобы прикрыть более мощных политических игроков. Такое мнение у адвоката и правозащитника Андрея Гожего.«Громкий «пшик» этой власти — это «дело Пашинского». Пашинскому и подозрение предъявили, и обвинение, и вроде как закрыли его, а потом отпустили — и всё. Похоже на то, что это «дело» лопнуло и развалилось.Можно вспомнить и громкое «дело Розенблата», дело предыдущей власти, которое тоже закончилось ничем. Хотя и «цирк» в Верховной Раде устраивали, и кино нам показывали, и браслет на него надевали, но закончилось всё на данный момент «пшиком», — напомнил Гожый.В целом, уверен он, мы видим нежелание расследовать действительные дела, например, нападения на журналистов.Венедиктову называли чуть ли не врагом Порошенко, поскольку она обвиняла прежнего генпрокурора Рябошапку в блокировании дел, где фигурировал 5-й президент. Но «Европейская солидарность» дала голоса за закон о рынке земли и может помочь голосами при принятии закона о запрете возврата банков. Теперь никакого расследования дел против Порошенко не будет, уверен Вадим Карасёв.«Зеленский готовится к длительной партизанской войне с Коломойским, и одного Ахметова ему мало для поддержки, и у Ахметова нет своей фракции в парламенте. Поэтому Порошенко нужен для того, чтобы проводить какие-то решения через Раду. Голосов фракции монобольшинства у Зеленского уже нет», — пояснил политолог.Впрочем, он считает, что Порошенко и до этого был в безопасности, «поскольку западные партнеры дали понять, что не нужно преследовать Порошенко». Однако на уровне риторики нынешняя власть продолжала воображаемое преследование Порошенко.Владимир Фесенко советует не упрощать: по его словам, сами по себе голосования («Евросолидарности» вместе со «Слугой народа») ни о чём не говорят, потому что здесь работают интересы, а не какие-то тайные договоренности.«Что касается договоренностей по делам против Порошенко, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти предположения. Правда ли это, покажет время. Но моё ощущение, что тут дело не в каких-то тайных договоренностях, а скорее в тактических соображениях: во время карантина и на пике эпидемии нет смысла начинать вот это дело», — сказал эксперт, добавив, что часть дел против Порошенко наверняка возобновят после окончания коронавирусного карантина.Явно не генпрокурор будет человеком, который будет решать судьбу Порошенко, уверен Андрей Гожый. Он отмечает, что Украиной управляет «такой своеобразный совет олигархов под влиянием внешних политических сил, сил тех стран, где находятся их деньги».«Думаю, временный иммунитет Порошенко, скорее всего, получил. Но на Украине ничего не бывает вечного, и здесь (в политике. — Ред.) нет таких понятий, как репутация и данное честное слово. Поэтому слово дали, слово забрали… Когда-то и Юлия Тимошенко не ожидала, что Янукович её посадит. Поэтому на месте Порошенко, я полагаю, расслабляться не стоит.Однако надо учитывать резкий и колоссальный обвал рейтинга Зеленского из-за его административных — вместо медицинских — мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, он теряет поддержку общества из-за своей боязни наступить на «мозоль» определённого (националистического. — Ред.) электорального меньшинства. И сейчас Зеленский уже не имеет хорошего шанса для посадки Порошенко. А у Порошенко рейтинг растёт…» — рассказал правозащитник.Сейчас на Украине «зависло» расследование многих громких уголовных дел: расстрелов на Майдане, дела о сожжении людей 2 мая в Одессе, убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета.Такие дела решаются (раскрываются), когда власть находится на восходящей траектории, когда оппоненты, враги, конкуренты находятся в растерянности и пораженческой фрустрации, поясняет Вадим Карасёв. Тогда у таких дел хорошая политическая среда для реализации этих дел.«А поскольку сейчас пик поддержки власти пройден, она постепенно ослабляет свои позиции, то окно возможностей для проведения расследований таких резонансных политико-криминальных дел если не закрылось окончательно, то как минимум существенно прикрыто», — заявил политолог.А Андрей Гожый считает, что это дела, о которых можно забыть.«Касаемо всех перечисленных дел можно ответить одним словом: (глава МВД Украины. — Ред.) Аваков. Он является главным игроком нынешней политической системы, и он, я думаю, будет реально поглавнее, чем Зеленский.А кто был министром внутренних дел, когда жгли людей на майские праздники в Одессе, когда убивали Шеремета, кто курировал расследование дел о расстрелах на Майдане? И как при этом можно рассчитывать, что сейчас что-то будет расследовано.Но парочкой «пешек» вполне могут и пожертвовать. Однако, я думаю, это будут такие «пиар»-дела, будет поп-юриспруденция, «популярная юриспруденция» — и это ничем не закончится», — сказал адвокат. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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