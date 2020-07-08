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Венедиктова обвинили в хайпе на деле Сафронова и попытке разгласить гостайну
08 июля 2020, 21:00 • 33 • Политика
Главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в хайпе на деле журналиста Ивана Сафронова и попытке разгласить гостайну. Так, политтехнолог Марат Баширов заметил, что первого в действительности мало интересует данное расследование - поднимая эту тему, он на самом деле заботится лишь о своих личных интересах.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram заявление главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о деле журналиста и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
На своём канале в Telegram Венедиктов призвал сделать обвинение, выдвинутое Сафронову, публичным и попросил подписчиков подписать соответствующую петицию.
Напомним, ФСБ подозревает бывшего военкора газеты "Коммерсантъ" в госизмене. Предполагается, что он мог работать на одну из спецслужб НАТО и передавать сведения, составляющие гостайну, Вашингтону через власти Чехии.
Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" между тем написал, что главред "Эха Москвы" своим заявлением фактически продвигает идею отмены гостайны.
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