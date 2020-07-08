Венедиктова обвинили в хайпе на деле Сафронова и попытке разгласить гостайну

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram заявление главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о деле журналиста и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

На своём канале в Telegram Венедиктов призвал сделать обвинение, выдвинутое Сафронову, публичным и попросил подписчиков подписать соответствующую петицию.

Напомним, ФСБ подозревает бывшего военкора газеты "Коммерсантъ" в госизмене. Предполагается, что он мог работать на одну из спецслужб НАТО и передавать сведения, составляющие гостайну, Вашингтону через власти Чехии.

Разве Веника Сафронов интересует? Нет, его интересует своё собственное кресло, которое в очередной раз зашаталось, теперь после прихода Жарова в "Газпром-медиа", - заметил Баширов.

Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" между тем написал, что главред "Эха Москвы" своим заявлением фактически продвигает идею отмены гостайны.