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Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

06 июля 2020, 19:00  •  100 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики
Вопрос принадлежности Крыма возник еще в 1991 году перед всесоюзным референдумом. Крымскую карту тогда "разыгрывали" первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, первый президент России Борис Ельцин и первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом поведал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в большом интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, тему референдума он обсуждал с Горбачевым, будучи у него в гостях 3 марта. Бывший глава советского государства рассказал ему, что и он, и Ельцин пытались давить на Кравчука.
"То есть еще в 90-м или в 91 году, видимо, – это вам у Кравчука надо спросить – его шантажировали перед референдумом", – сообщил Венедиктов с большим удивлением.
Российский журналист подчеркнул, карта Крыма "всегда была в игре". Он поражен тем фактом, что по прошествии стольких лет, до сих пор никто из бывших лидеров об этом не рассказывает вслух.
На дополнительный вопрос украинца, "вернет" ли нынешний президент РФ Крым Украине, Венедиктов категорически заявил, что "Владимир Путин" полуостров "никогда не вернет".
Интервью опубликовано на ютюб-канале Гордона.
Ранее в июне экс-командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук высказал свое мнение о том, что Незалежная начала терять Крым сразу же после развала Советского Союза, "шаг за шагом", проигрывая Москве "борьбу за людей".

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