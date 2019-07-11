Венедиктов рассказал о содержании письма матери Вышинского Зеленскому

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с RT рассказал о содержании письма матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которое он передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Самое удивительное в этом письме — а это удивительно на самом деле — там не было просьбы о помощи либо об освобождении. Не было», — сказал Венедиктов.

По его словам, в письме идёт речь об истории семьи Вышинского.

«Мама, Лариса Романовна, рассказывала историю своей семьи, которая там, на Украине, на юге, и прошла всё вот это. Сейчас часть там, часть здесь. Отец Кирилла там, они разведены. Мама, жена и дочка здесь, Кирилл там. И это история многих семей. Конечно, пронзительное письмо. И я думаю, что понимаю, какое она впечатление произвела на президента Зеленского», — отметил журналист.

10 июля Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО.

Он привёз президенту Украины письмо от матери Вышинского. По его словам, Зеленскому послание передали.