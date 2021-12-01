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Венедиктов рассказал о козырях Лукашенко в отношениях с Москвой
01 декабря 2021, 15:55 • 84 • Политика
Батька может сделать России несколько выгодных предложений
Несмотря на неоспоримую близость двух братских государств – России и Белоруссии, лидер Республики Александр Лукашенко всегда отличался желанием вести собственную игру. По мнению известного журналиста Алексея Венедиктова, у Батьки осталось еще два козыря, которые он может предъявить российскому президенту Владимиру Путину.
В первую очередь, главред радиостанции "Эхо Москвы" подметил, что Лукашенко может предложить нашему главнокомандующему разместить отечественные ядерные боеголовки на белорусской территории. Таким образом он сделает реверанс в сторону главы России, а также сможет выгадать для себя какие-то бонусы.
Второй козырь – это остановка транспортировки энергетических ресурсов через белорусскую территорию. Речь идет о поставках из России в Европу. Такой сценарий развития событий также на руку Москве, так как резко повысит значимость российской газовой магистрали "Северный поток – 2".
"Опять Путин в плюсе", – резюмировал Венедиктов.
Кстати, недавно Александр Лукашенко пообещал поддержать нашу страну в случае агрессии киевского режима.
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