Венедиктов рассказал о ходе работы Общественного штаба на выборах в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов 18 сентября рассказал о ходе работы на голосовании в столице.

По его словам, Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования, 17 сентября, аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования. Речь идет о восьми избирательных участках, уточнил он.

Говоря о надомном голосовании, он отметил, что иногда избиратели получали не те бюллетени, а один ящик рассыпался и его содержимое выпало. Не зафиксировано аннулирование ни одной стационарной урны, уточнил он, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, в субботу, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратила внимание, что созданная в России избирательная система прозрачна. По ее словам, любое событие, которое выходит за пределы норм закона, становится явным.

В субботу в России проходит второй день выборов. Эксперты считают, что явка в связи с выходным днем может возрасти. Также продолжает работу электронное голосование.

Дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. Дистанционно проголосовал и глава Минздрава Михаил Мурашко.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя.