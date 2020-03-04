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Венедиктов "вонзил нож в спину" Навального: На "Эхе Москвы" вышла разгромная статья Канделаки

04 марта 2020, 11:35  •  43 • Политика
Венедиктов "отвернулся" от Навального, поддержав разгромную статью Канделаки. В эксклюзивной колонке на "Эхе Москвы" телеведущая по пунктам объяснила, почему политическая программа "борца с режимом" является "тупиковой".
Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поддержал телеведущую Тину Канделаки, опубликовав её статью о том, что политическая программа блогера Алексея Навального является "тупиковой". Таким образом Венедиктов фактически "вонзил нож в спину" своему "идеологическому союзнику".
Разгромная статья Канделаки вышла в эксклюзивной колонке на сайте "Эха Москвы". В ней телеведущая проводит параллель между американским политиком Берни Сандерсом и Алексеем Навальным, указывая, что оба являются популистами.
Претензия к популистам одна: они, как правило, теоретики мира всеобщей справедливости. За их плечами нет успешного бизнеса, создания тысяч рабочих мест, серьёзного вклада в ВВП страны или практической работы внутри бюрократического аппарата, - пишет Канделаки.
То есть у них нет реального опыта работы с денежными потоками и управленческим аппаратом. Также они не задумываются об ответственности перед потенциальными избирателями за возможные провалы, добавляет телеведущая. А в конце она делает вывод о том, что программы Навального и Сандерса являются "тупиковыми".
Пикантности ситуации придаёт тот факт, что статью распространяет не кто-нибудь, а именно сайт "Эха Москвы". Ранее платформа публиковала лишь позитивные или нейтральные материалы о Навальном, пишет Nation News.

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