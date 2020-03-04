Венедиктов "вонзил нож в спину" Навального: На "Эхе Москвы" вышла разгромная статья Канделаки

Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поддержал телеведущую Тину Канделаки, опубликовав её статью о том, что политическая программа блогера Алексея Навального является "тупиковой". Таким образом Венедиктов фактически "вонзил нож в спину" своему "идеологическому союзнику".

Разгромная статья Канделаки вышла в эксклюзивной колонке на сайте "Эха Москвы". В ней телеведущая проводит параллель между американским политиком Берни Сандерсом и Алексеем Навальным, указывая, что оба являются популистами.

Претензия к популистам одна: они, как правило, теоретики мира всеобщей справедливости. За их плечами нет успешного бизнеса, создания тысяч рабочих мест, серьёзного вклада в ВВП страны или практической работы внутри бюрократического аппарата, - пишет Канделаки.

То есть у них нет реального опыта работы с денежными потоками и управленческим аппаратом. Также они не задумываются об ответственности перед потенциальными избирателями за возможные провалы, добавляет телеведущая. А в конце она делает вывод о том, что программы Навального и Сандерса являются "тупиковыми".

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что статью распространяет не кто-нибудь, а именно сайт "Эха Москвы". Ранее платформа публиковала лишь позитивные или нейтральные материалы о Навальном, пишет Nation News.