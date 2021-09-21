|
Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность подсчета голосов на выборах в Москве
21 сентября 2021, 12:30 • 80 • Политика
Электронное голосование позволяет каждому убедиться в результатах выборов
Проверить корректность подсчета голосов онлайн-избирателей может любой желающий. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Он напомнил, что ключ для дешифровки голосов был разделен на семь частей накануне старта голосования и был снова собран после 20:00 в воскресенье, 19 сентября, когда прием бюллетеней закончился.
"В 21:00, когда ключ расшифровался, он был выложен в обзервере публично и полностью. Любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. <…> Все доступно всем. Блокчейн весь выложен",
– сообщил Венедиктов, отметив, что данные все анонимны.
Сомневающихся в итогах выборов он призвал взять информацию и самим провести работу, которую сделали члены избирательной комиссии: с помощью ключа расшифровать и пересчитать все голоса, поданные через ДЭГ.
Впрочем, по мнению Венедиктова, у избирателей нет сомнений в результате выборов, передает АГН "Москва". Их смутила процедура подсчета голосов, поскольку результаты были выданы с задержкой. Это произошло из-за функции "отложенное голосование", которая была введена, чтобы случайный сбой связи или отказ техники не помешал гражданам реализовать свое избирательное право.
Но эта функция позволяла гражданам и изменить свое решение по кандидатам. В зачет шел только последний по времени выбор. Поэтому такие бюллетени требовали перепроверки.
Нагрузка на систему оказалась очень большой – более 200 тысяч человек из двух миллионов "переголосовывали" по несколько раз, все эти бюллетени записывались в блокчейн, что потребовало дополнительного времени на обработку, пояснил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Он сравнил систему ДЭГ с работой бухгалтерской программы 1С, когда даже мощные компьютеры долго обрабатывают большое количество разных транзакций. В данном случае также:
"Для пользователя – это всего лишь несколько кликов, а на самом деле – это сотни операций",
– передает "РГ" слова Германа Клименко.
Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что к следующим выборам усовершенствуют систему, чтобы подсчет голосов даже с учетом функции "отложенного голосования" занимал меньше времени.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 сентября 2021, 03:15
|
18 сентября 2021, 00:10
|
15 сентября 2021, 04:20
|
18 сентября 2021, 00:10
|
18 сентября 2021, 19:25
|
16 сентября 2021, 01:20
|
14 сентября 2021, 12:45