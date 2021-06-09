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Венедиктов превратил "не скажу" Путина в "одобряю"

09 июня 2021, 19:25  •  217 • Политика
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов превратил фразу президента России Владимира Путина "не скажу" в "одобряю". Журналист по-своему интерпретировал однозначный ответ главы государства.
В ходе Петербургского международного экономического форума модератор сессии Стас Натанзон поинтересовался у президента, стала бы Россия сажать самолёт, если бы на его борту находился разыскиваемый человек, как это произошло в Белоруссии. Путин ответил коротко: "Не скажу".
Однако Венедиктов считает, что национальный лидер тем самым подтвердил, что одобряет действия белорусских властей.
Это значит, что он одобряет такие действия и что готов к таким действиям, - заявил главред "Эха".
Скриншот:Telegram/aavst
Напомним, что инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair произошёл в Минске 23 мая. Борт, направлявшийся из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в аэропорту белорусской столицы после сообщения о минировании. В итоге белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел данным рейсом. Канал NEXTA признан экстремистским в Белоруссии, так как призывал людей к восстанию, координировал незаконные акции протеста и сливал личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

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