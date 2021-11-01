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Венедиктов ответил на неадекватную реакцию сторонников Лукашенко

01 ноября 2021, 15:55  •  90 • Политика
Алексей Венедиктов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист отметил, что в Кремле обратили внимание на интервью с Тихановской
По мнению главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, его интервью с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской вызвало неадекватную реакцию у целого ряда аналитиков, прежде всего, у сторонников Александра Лукашенко. Меж тем, сам журналист не видит в беседе с лидером оппозиции никаких скрытых смыслов.
Венедиктов подчеркнул, что интервью Тихановской в Минске посчитали "хитрым ходом" Москвы в преддверии встречи президентов России и Белоруссии 4 ноября для подписания ряда соглашений по Союзному государству. Главред радио подчеркнул, что давно планировал поговорить с белорусским политиком.
"Мы у Светланы Тихановской просили интервью уже в течение года точно. И когда она согласилась – тогда она согласилась", – отметил журналист.
Кроме того, Венедиктов заявил о желании провести новое интервью как с Тихановской, так и с Лукашенко. Главред "Эха Москвы" подчеркнул, что на их онлайн-встречу с лидером белорусской оппозиции все же обратили внимание в Кремле, потому что она говорила об отношениях двух стран.
К слову, комментируя интервью Тихановской, политолог Сергей Чалый заявил, что Москва может отказаться от поддержки Лукашенко. Сама Тихановская во время интервью отказалась считать действующего президента Белоруссии свои соперником.

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