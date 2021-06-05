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Венедиктов объяснил, зачем ввязался в спор с Захаровой на ПМЭФ

05 июня 2021, 03:35  •  142 • Политика
Главред "Эха Москвы" призвал не удивляться случившемуся в рамках форума спору с Марией Захаровой. Алексей Венедиктов назвал это нормальной ситуацией.
Главред радиостанции подчеркнул, что у него нет по этому поводу каких-то особенных эмоций. По его словам, вполне нормальна ситуация, когда на мероприятии высказывают различные точки зрения.
"Форум - это не то место, где нужно всем дудеть в одну дуду", - приводит его слова РИА ФАН.
Венедиктов добавил, что он подобное практикует достаточно часто, причем на различных площадках. "Я высказываю точку зрения на любой площадке", - заметил главред "Эха".
Ранее Венедиктов не сошелся во мнении по поводу закона о СМИ-иноагентах с официальным представителем МИД. Отстаивая свою точку зрения, Алексей Венедиктов, даже подпрыгнул от чувств.
Кстати, с Марией Захаровой Царьград сделал специнтервью на полях ПМЭФ. В беседе с Юрием Пронько представитель МИД детально обсудила тему отношений Москвы и Вашингтона.
Впрочем, в этом году ПМЭФ запомнится участникам и зрителям не только этим. Еще до ключевых обсуждений в сферах политики и экономики несвойственного колорита мероприятию добавило и появление блогера Дани Милохина.
Его появление на старте ПМЭФ высмеял телеведущий Иван Ургант, передают "Дни.ру.
Он в ироничной форме прокомментировал появление звезды "ТикТок" на ПМЭФ. Шоумен отметил, что человек, который в 19 лет купил автомобиль за десять миллионов рублей, знает, как экономить.

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