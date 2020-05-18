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Венедиктов обвинил Попову во вранье с цифрами. Главе "Эха" провели урок математики "для чайников"
18 мая 2020, 22:55 • 90 • Политика
После обвинений Венедиктова в адрес главы Роспотребнадзора Поповой главреду "Эха Москвы" провели урок математики "для чайников" и объяснили, почему 7 млн тестов на COVID не равно 7 млн протестированных.
Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обвинил главу Роспотребнадзора Анну Попову в том, что она якобы соврала президенту России Владимиру Путину либо о количестве заражённых коронавирусом в стране, либо о количестве тестов на COVID-19. В Сети объяснили "гуманитарию", где он просчитался.
Речь идёт о словах Поповой о том, что количество положительных тестов на коронавирус составляет 10-12% от числа всех проводимых тестов. Венедиктов придрался к тому, что проведено 7,1 миллиона тестов, а значит, в стране должно быть 700 тысяч заражённых, а не 290 тысяч.
Напомним, что на минувшей неделе эту же тему поднимали западные СМИ, негодовавшие по поводу того, что в России очень низкая смертность от COVID-19. Издания обвиняли Москву в том, что она якобы манипулирует цифрами и смертность от болезни выше чуть ли не на 70%.
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