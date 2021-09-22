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Венедиктов обещал провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве

22 сентября 2021, 12:20  •  77 • Политика
Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обещал к 27 сентября провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве.
Результаты онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве будут пересчитаны технической группой к 27 сентября.
Дадим поручение технической группе [провести] пересчёт и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, к понедельнику,
- заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Также штаб попросил ЦИК сохранить "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов, передаёт ТАСС.
В Москве электронное голосование проводилось на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов.
По словам Венедиктова, все данные по электронному голосованию будут в открытом доступе.

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