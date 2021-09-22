Венедиктов обещал провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обещал к 27 сентября провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве.

Результаты онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве будут пересчитаны технической группой к 27 сентября.

Дадим поручение технической группе [провести] пересчёт и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, к понедельнику,

- заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Также штаб попросил ЦИК сохранить "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов, передаёт ТАСС.

В Москве электронное голосование проводилось на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов.

По словам Венедиктова, все данные по электронному голосованию будут в открытом доступе.