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Венедиктов обещал провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве
22 сентября 2021, 12:20 • 77 • Политика
Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обещал к 27 сентября провести пересчёт итогов онлайн-голосования в Москве.
Результаты онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве будут пересчитаны технической группой к 27 сентября.
- заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Также штаб попросил ЦИК сохранить "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов, передаёт ТАСС.
В Москве электронное голосование проводилось на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов.
По словам Венедиктова, все данные по электронному голосованию будут в открытом доступе.
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