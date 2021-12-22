Венедиктов о спецоперации США в Донбассе: "Рассказываю..."

Вчера Сергей Шойгу разоблачил спецоперацию США в Донбассе, рассказав об американских наёмниках, готовящих химическую атаку. В Пентагоне причастность опровергли, между тем, Алексей Венедиктов объясняет, какое химическое вещество имел в виду министр обороны России.

Заявление министр обороны России Сергей Шойгу сделал в ходе коллегии ведомства накануне. Сказал, что русским военным известно, по меньшей мере, о 120 наёмниках американских частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в Донбасс для организации провокации с химическим компонентом:

В города Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервуары неустановленного химического компонента, - сказал министр.

Что за вещество завезли, не уточнялось. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказался как раз по этом поводу:

Рассказываю - Шойгу имел ввиду ботулотоксин ( BoNT), запрещенный конвенцией 1975 года.

Стоит отметить, что сказанное Венедиктовым совпадает и с заявлением из Донецкой народной республики (ДНР). Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин также сообщил, что в Донбасс привезли "Ботулоксин", а также антидот для него:

В ноябре был доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников, - подчеркнул Басурин.

Второй поставкой были контейнеры с 300 кг отравляющего вещества, которое находится в форме аэрозоля. Его доставили в Мариуполь. Затем это направили в Харьковскую область на артиллерийские склады, которые находятся недалеко от Славянска. Комментарий Басурин дал в эфире программы "60 минут".