Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / Политика

Венедиктов: голоса онлайн-избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, перепроверят

20 сентября 2021, 13:35  •  64 • Политика
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В Общественном штабе сообщили подробности о подсчете голосов
Промежуточные итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проходило с 17 по 19 сентября, подведены. Окончательный результат будет объявлен, когда специалисты пересчитают голоса электронных избирателей, которые воспользовались функцией "отложенного решения". Это важно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в корректности итогов выборов.
Всего в ДЭГ поучаствовали 1 943 590 москвичей. Из них 16% воспользовались функцией "отложенного решения". Они-то и требуют особо тщательной проверки.
"Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос",
– рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Ранее гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что системы онлайн-голосования успешно справились с массированными атаками хакеров. В компании также отметили, что к следующему онлайн-голосованию разработчики усовершенствуют систему подсчета голосов, чтобы ускорить проверку бюллетеней с учетом функции "отложенного голосования".
Напомним, 17-19 сентября москвичи выбирали депутатов Госдумы, а также депутатов Мосгордумы от некоторых районов и муниципальный совет Щукина. Голосовать можно было на традиционных участках и онлайн. Явка избирателей в ДЭГ столицы составила 96,5%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
20 сентября 2021, 05:20
Убить Сороса: Американец прислал миллиардеру секретную посылку
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.