Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Главная / Политика

Венедиктов - следующая жертва "Новичка"? Озвучен мистический расклад для оппозиционеров

10 сентября 2020, 07:40  •  75 • Политика
Озвучен мистический расклад для оппозиционеров. Станет ли главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов следующей жертвой "Новичка" после Навального?
Экстрасенс Дарья Миронова предсказала судьбу российских оппозиционеров и рассказала, кому стоит бояться "Новичка". По её словам, судьба Навального точно не грозит юристу ФБК Любови Соболь. Ей предстоит столкнуться с некими политическими проблемами, но ничего катастрофического с оппозиционеркой не произойдёт, пишет Федеральное агентство новостей.
Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману отравления тоже бояться не стоит. Максимум, что ему грозит - это смещение с должности из-за "сложной ситуации с чужими деньгами", считает Миронова. Максима Каца ожидают масштабные проекты, которые не понравятся многим людям, но не настолько, чтобы прибегать к "Новичку". А вот будущее Дмитрия Гудкова пока неясно. Миронова не исключает подставного "отравления", которое политик потом использует в своих целях, изобразив из себя жертву неудавшегося покушения.
В зоне риска находится Алексей Венедиктов, именно его я хочу отметить как человека, которому стоит бояться отравления. Причём со стороны его очень влиятельных друзей, - пришла к выводу экстрасенс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"
10 сентября 2020, 00:20
"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский банкет
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 02:10
Белорусы останутся с Лукашенко: Вассерман выдал хитрость Батьки
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикци...
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
10 сентября 2020, 00:20
АТОшник топит АТОшника
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
05 сентября 2020, 17:40
"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
05 сентября 2020, 13:05
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
07 сентября 2020, 09:05
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.