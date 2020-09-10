Венедиктов - следующая жертва "Новичка"? Озвучен мистический расклад для оппозиционеров

Экстрасенс Дарья Миронова предсказала судьбу российских оппозиционеров и рассказала, кому стоит бояться "Новичка". По её словам, судьба Навального точно не грозит юристу ФБК Любови Соболь. Ей предстоит столкнуться с некими политическими проблемами, но ничего катастрофического с оппозиционеркой не произойдёт, пишет Федеральное агентство новостей.

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману отравления тоже бояться не стоит. Максимум, что ему грозит - это смещение с должности из-за "сложной ситуации с чужими деньгами", считает Миронова. Максима Каца ожидают масштабные проекты, которые не понравятся многим людям, но не настолько, чтобы прибегать к "Новичку". А вот будущее Дмитрия Гудкова пока неясно. Миронова не исключает подставного "отравления", которое политик потом использует в своих целях, изобразив из себя жертву неудавшегося покушения.