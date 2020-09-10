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Венедиктов - следующая жертва "Новичка"? Озвучен мистический расклад для оппозиционеров
10 сентября 2020, 07:40 • 75 • Политика
Озвучен мистический расклад для оппозиционеров. Станет ли главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов следующей жертвой "Новичка" после Навального?
Экстрасенс Дарья Миронова предсказала судьбу российских оппозиционеров и рассказала, кому стоит бояться "Новичка". По её словам, судьба Навального точно не грозит юристу ФБК Любови Соболь. Ей предстоит столкнуться с некими политическими проблемами, но ничего катастрофического с оппозиционеркой не произойдёт, пишет Федеральное агентство новостей.
Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману отравления тоже бояться не стоит. Максимум, что ему грозит - это смещение с должности из-за "сложной ситуации с чужими деньгами", считает Миронова. Максима Каца ожидают масштабные проекты, которые не понравятся многим людям, но не настолько, чтобы прибегать к "Новичку". А вот будущее Дмитрия Гудкова пока неясно. Миронова не исключает подставного "отравления", которое политик потом использует в своих целях, изобразив из себя жертву неудавшегося покушения.
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