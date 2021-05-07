Вене приготовиться: Байден не теряет надежд на летнюю встречу с Путиным

Президент США Джо Байден Байден не теряет надежд на летнюю встречу с главой России Владимиром Путиным. При этом Австрия предложила провести саммит в Вене.

Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что его встреча с главой России Владимиром Путиным состоится уже в июне 2021 года. Об этом политик заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

На начало лета запланировано европейское турне Байдена. Но в Вашингтоне подчеркивают, что время и место проведения саммита с участием лидеров двух государств все еще обсуждаются.

Президент США также утверждает, что он не хочет вводить новые санкции против Москвы. Впрочем, Вашингтон оставляет за собой такое право, если давление будет оправданным.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц, предложил организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена в Вене. Как пояснил сайту 360tv.ru политолог Константин Калачев, австрийская сторона придерживается нейтралитета, а также всегда выступала за диалог с Россией.

Саммит должен пройти на нейтральной и равноудаленной площадке, что резко сужает список кандидатов. А Австрия отвечает всем критериям.

"Как нейтральное государство, она обязана избегать участия в конфликтах и войнах. Это один из европейских миротворцев", - добавил эксперт.