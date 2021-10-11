Венчавшийся в Исаакиевском соборе «царевич Гоша» – далеко не единственный претендент на российский престол

Прознав про роту почётного караула на венчании кандидата в самодержцы Георгия Романова, министр обороны Сергей Шойгу влепил несколько выговоров должностным лицам Западного военного округа. Дезавуировав таким образом слухи о некоей вовлечённости в процесс российских властей. Стало быть, царь ненастоящий? А как может быть иначе, если желающих стать «самодержцами всероссийскими» выстроился уже целый взвод. Кто же претендует на «корону Российской империи»?

Пышное венчание отпрыска грузинских князей Мухранских в Исаакиевском соборе с намёком на право наследования императорского титула Романовых повлекло за собой не только нездоровый интерес широкой общественности, но и жёсткие оргвыводы. Говорят, что военного коменданта Питера Рамиля Волкова спасло от потери погон только его отсутствие в городе во время церемонии, и теперь в министерстве дотошно выискивают крайних. Наказать обещают так, чтобы и внукам неповадно было. Пока удалось установить, что командующий ЗВО генерал-полковник Журавлёв вроде как такого приказа не отдавал – возможно, это сделал кто-то из его замов. И вот тут бы «императорскому дому» набрать в рот воды и уйти на дно. Но нет! «Подготовка к венчанию велась несколько месяцев, а в отношении участия роты почётного караула было дано соответствующее указание командующим войсками ЗВО», – настаивает директор «канцелярии дома Романовых» Александр Закатов, усугубляя, как нынче модно выражаться, хайп. В общем, похоже на то, что это была последняя блистательная гастроль «царевича Гоши» в России. А может, так и было задумано? Ведь женился «наследник» на «простолюдинке» Ребекке Беттарини, происходящей из еврейского рода италь­я­нских виноградарей, а стало быть, брак заведомо морганатический и его отпрыски никаких претензий на российский престол предъявить не смогут. Да и сам «последний Романов», сочетавшись браком не по чину, фактически утрачивает даже те эфемерные права на корону, которые за ним ещё признавались. По сути, он повторил то, из-за чего прав на престол был лишён его прямой предок, великий князь Кирилл Владимирович.

Но главное всё же в другом. Венчание живописного Гоши актуализирует в реставрационной повестке тему престолонаследия. И если закрыть глаза на то, что его брак идёт вразрез с целым рядом традиций императорского дома, значит, можно вести речь о новой норме и упростившихся требованиях к кандидатам на российский престол. И тогда вокруг Гоши образуется такая конкуренция, что его мать может проклясть тот день, когда она дала согласие на этот брак.

Но стоит отдать должное персоне Георгия Романова. Он – этакая Ольга Бузова российских монархистов. Сегодня правдой принято считать и нарекать то, что показали и донесли до публики. И в чём её, публику, удалось убедить. Венчали «наследника» трое суток с поистине царским размахом, в государственных дворцах и при участии высокопоставленных персон, да ещё и с преображенцами. И кто тогда здесь царь, если не Гоша? Среди прочих соискателей, кто мог бы претендовать на роль самодержца, во всяком случае в представлении широких масс, он, пожалуй, самый убедительный. Если вообще не единственный. Хотя если приглядеться, то можно разглядеть и других – о них-то и пойдёт у нас речь.

Ольга Романова, «босая и дикая»

Ольга Романова

«Босая и дикая» – так она назвала книгу своих мемуаров. Ей 71 год, и она президент Объединения членов рода Романовых. Все представители императорской династии признают её полномочия, кроме, разумеется, так называемых Кирилловичей – потомков вышеупомянутого Кирилла Владимировича. Ольга Романова примечательна тем, что чуть было не стала «русской принцессой Дианой» – её пытались выдать замуж за принца Чарльза Виндзора ещё до его брака с Дианой Спенсер. «Но мне это не подходило, – признавалась Романова. – Нужно было отказаться от православия и стать англиканкой». Хотя настоящая причина, возможно, в другом. Свободолюбивая Ольга «шокировала своими манерами» королеву Елизавету II – девица слишком уж непринуждённо себя вела и даже позволила себе чертыхнуться в её присутствии. Романова уверяет, что титул позволяет ей претендовать на престол – мол, она «княгиня императорской крови» (когда династия правила страной, титул звучал иначе – «великая княгиня»). А морганатический брак Георгия Романова, по сути, легализует права претендовать на престол женщин из рода Романовых – раньше было нельзя.

Николетта Консоло, итальянская киноактриса

Николетта Консоло

Это, пожалуй, наиболее экзотическая претендентка – ей 42 года, и в Италии она кто-то вроде нашей Ксении Собчак. Но надо понимать, кто мать Николетты: 71-летняя Наталья Романова, старшая дочь Николая Романова, возглавлявшего с 1989 по 2014 год дом Романовых, – всамделишный и почитаемый подавляющим большинством императорской династии потомок императорской фамилии. Наталья Романова – полноценная великая княгиня, как и Ольга Романова, в традиционном понимании (аристократический род её матери, итальянки, берёт начало в XI веке, а отец – праправнук императора Николая I). Сама Наталья Романова, впрочем, в императрицы не метит, но всячески поддерживает в таких устремлениях свою дочь. Обе женщины, к слову, бегло говорят по-русски и нередко бывают в нашей стране. И если морганатический брак теперь не помеха, то почему бы и нет? Николетта хотя бы чисто внешне – настоящая русская красавица. Будет хотя бы хорошо выглядеть на почтовых марках.

Андрей Романов, любимец вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны

Андрей Андреевич Романов

Беда-печаль этого претендента лишь в том, что ему 98 лет. Впрочем, сам Андрей Андреевич в цари особо не метит – просто дом Романовых после смерти Димитрия Романовича Романова в 2016 году признал его наследником титула. А каков был покойный Димитрий Романович! В 2015-м он, 90 лет от роду, побывал в российском Крыму, показал тем самым, чей полуостров. При этом он был категорическим противником реставрации династии Романовых, заявляя, что Россией должен править «демократически избираемый президент». Впрочем, и у «князя крови» Андрея Андреевича биография ничуть не менее яркая – воевал с гитлеровцами в составе ВМФ Британии, участвовал в арктических конвоях, таким образом первым из Романовых побывав в России после изгнания династии. Династический статус Андрея Романова не вызывает ни малейших сомнений – проблема лишь в возрасте. Его наследник, признанный домом Романовых, – Алексей Андреевич, американский бизнесмен и фотограф 68 лет от роду. Первейший оппонент и разоблачитель «княгини Марии Владимировны».

Николай III – «Лейнин»

Николай Кириллович Романов

До православного крещения Николай Кириллович Романов был принцем Карлом Эмихом Николаусом Фридрихом цу Лейнингеном. С этим претендентом всё совсем непросто – есть там и морганатический брак, и происхождение подкачало немного (он внук великой княжны Марии Кирилловны, старшей дочери великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году «императором Кириллом I», Романовы этого самопровозглашённого «императора» не признали). Зато у «Лейнина» богатая «крыша» в лице лидера Монархической партии России Антона Бакова. Чтобы вы понимали, это такой великий комбинатор, пожалуй, в чём-то даже покруче Остапа Бендера, но при деньгах. Этих денег, по слухам, так много, что императорский трон для Николая III он вполне мог бы просто купить. Международный союз дворян, возглавляемый одним из потомков князей Голицыных и отчаянно воюющий с «царевичем Гошей» и его пробивной мамой, признаёт императорские права исключительно Николая «Лейнина» – и никого больше. Доказывая при этом как дважды два четыре, что «дочь великого князя Владимира Кирилловича от морганатического брака с Леонидой Георгиевной Кирби (урождённой княжной Багратион-Мухранской), гражданка РФ Мария Романова, не принадлежит к Российскому императорскому дому и прав на престол не имеет».

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