«Вена разъяснила мотивы»: Лавров обсудил с главой МИД Австрии ситуацию вокруг подозреваемого в шпионаже экс-офицера

Ситуация вокруг бывшего офицера Вооружённых сил Австрии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, стала темой телефонных переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и его австрийской коллегой Карин Кнайсль. Российский дипломат подчеркнул, что выдвигать публичные бездоказательные обвинения недопустимо. Между тем Австрийское агентство печати сообщило, что предполагаемый «шпион» был задержан. В то же время в австрийских СМИ начали появляться «подробности» деятельности бывшего офицера.

Полковник Вооружённых сил Австрии в отставке, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру города Зальцбурга. В данный момент решается вопрос о его аресте.

Ситуация вокруг экс-офицера стала одной из тем телефонных переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили возможное влияние этой ситуации на российско-австрийские отношения, а также ряд других вопросов двусторонней повестки.

«Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении российского МИД.

В то же время российская сторона акцентировала внимание на том, что неприемлемо выдвигать «публичные бездоказательные обвинения», поскольку это идёт вразрез с нормами международного общения.

Российский министр также подчеркнул, что любые вопросы и проблемы, возникающие между государствами, должны обсуждаться через «налаженные каналы диалога и на основе фактов».

Отметим, что накануне глава австрийского МИД отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Кнайсль также заметила, что в случае подтверждения подозрений отношения между странами могут «серьёзно накалиться».

Канал связи — СМИ

В пятницу, 9 ноября, Министерство обороны Австрии сообщило о «раскрытии случая шпионажа» отставным офицером страны, который якобы передавал полученную информацию России. По словам министра обороны Австрии Марио Кунасека, данные о «российском агенте» предоставила спецслужба одной из стран ЕС. В отношении экс-офицера было заведено уголовное дело. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Зальцбурга, бывшему военному может грозить до 10 лет тюрьмы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил журналистам, что власти подозревают бывшего офицера в сотрудничестве с российской разведслужбой, которое якобы продолжалось с начала 1990-х до 2018 года. Он также потребовал от Москвы предоставления «транспарентной информации». Наряду с этим президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал к тщательному расследованию инцидента.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появившаяся информация вызывает «неприятное удивление».

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», — сказал министр, отвечая на вопрос RT.

Заметим, что министерства иностранных дел РФ и Австрии вызвали к себе послов. Российские дипломаты выразили протест австрийскому представителю Йоханнесу Айгнеру в связи с действиями Вены, «основанными на подозрениях без каких-либо доказательств».

Здание министерства обороны Австрии

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При этом чиновник в структурах Европейского союза сообщил РИА Новости, что произошедшее может быть «вызовом» организации со стороны Москвы. Он назвал недопустимым неуважение государственного суверенитета и вмешательство во внутренние дела других стран.

Заметим, что украинская сторона также не оставила данную ситуацию без комментария. Министр иностранных дел Павел Климкин связал произошедшее с посещением президентом России Владимиром Путиным свадьбы Кнайсль. Как он считает, даже «танцы на свадьбах» не уберегли Вену от якобы «российских шпионов».

«Это шанс для современной Австрии более тщательно присмотреться к современной России», — написал Климкин в Facebook.

Между тем в австрийских СМИ появились самые различные материалы, раскрывающие «подробности деятельности» бывшего офицера.

Так, Kronen Zeitung сообщила, что 70-летний бывший полковник Вооружённых сил Австрии якобы на протяжении последних 20 лет собирал и передавал России данные об оборонных системах страны, высокопоставленных военных сотрудниках, миграционном кризисе и многом другом. При этом в 2006 году он, по версии газеты, он пытался прекратить сотрудничество с российской разведкой, но получил отказ.

По информации Die Presse, за свою «деятельность» бывший военный якобы получил в общей сложности €300 тыс. Более того, издание сообщает, что экс-офицер уже «признался» в этом.

Помимо этого, издание Salzburger Nachrichten рассказало, что предполагаемый «шпион» посещал семинары и курсы НАТО, после чего передавал данные в Россию. Вдобавок, его целью была «мягкая информация» — слабости тех или иных лиц, пристрастия в еде и напитках, а также то, какие настроения преобладают в австрийской армии.

В частности, сообщается, что экс-офицер передал информацию о «любви» бывшего начальника Генштаба армии Австрии к классическому национальному десерту с ромом «пуншкрапфен».

Между тем телерадиокомпания ORF со ссылкой на эксперта-политолога Зигфрида Беера указывает, что появляющаяся информация о якобы «шпионе» говорит о попытках Вены искусственно раздуть эту ситуацию.

«Я немного удивлён, что из этого раздувают большое дело. Как историк я знаю, что шпионаж — это одна из древнейших профессий, всем хорошо известно, что в Австрии процветает шпионаж, мы тоже немного шпионим. Лично для меня всё это преувеличено. Этот случай надо изучить, но он не может быть веским: когда кто-то за 20 лет получает €300 тыс. — это не великий шпион», — цитирует Беера ТАСС.