Вена и Хельсинки спорят, где пройдет встреча Трампа с Путиным

Еще недавно многие эксперты склонялись к тому, что если встречу Владимира Путина и Дональда Трампа удастся организовать, то, скорее всего, она пройдет в Вене. Мол, австрийская сторона предложила такой вариант российскому лидеру во время его недавнего визита в альпийскую республику. И Москва якобы согласилась. Не возражал и Вашингтон. Но вот теперь у столицы Австрии появился серьезный конкурент. Как пишет американская газета Politico, источники, знакомые с подготовкой переговоров, уверены - встреча пройдет 15 июля в Хельсинки.

Как и Австрия, Финляндия не входит в блок НАТО и оставалась нейтральным государством в период холодной войны. Но у Хельсинки есть важное преимущество: город расположен близко к России, что позволит Владимиру Путину оперативно вернуться в Москву к финальной игре Чемпионата мира по футболу, которая состоится в Лужниках тоже 15 июля.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил готовность предоставить площадку для встречи двух лидеров. «Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят», - прокомментировала новость канцелярия главы государства.

А вот британская Daily Telegraph вообще предположила, что Трамп, добившийся проведения футбольного ЧМ-2026 в Северной Америке, может сделать неожиданнный ход и прилететь в Москву на финал соревнования и встретиться там на саммите с Путиным. Впрочем, это было бы слишком круто даже для экстравагантного хозяина Белого дома.