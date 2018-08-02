Велозоны и диппарковки: в России могут появиться новые дорожные знаки

На российских дорогах могут появиться дорожные знаки «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса». Об этом RT cообщили в Минтрансе. По данным ведомства, целесообразность внесения соответствующих изменений в ПДД сейчас обсуждается в правительстве. Эксперты отмечают, что создание дополнительной регулировки назрела давно. Это позволит повысить безопасность как велосипедистов, так автомобилистов и пешеходов. Организация парковок для дипломатов существенного влияния на передвижение по дорогам не окажет, считают специалисты.

Правительство РФ обсуждает возможность введения новых дорожных знаков. В ближайшее время на дорогах России могут появиться такие обозначения, как «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

«Проект постановления правительства о введении в Правила дорожного движения новых дорожных знаков «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» в настоящее время рассматривается правительством», — сообщили RT в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

В Правилах дорожного движения России есть знаки «Велосипедная дорожка», «Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой», но, по оценке президента Велотранспортного союза Игоря Налимова, этих знаков недостаточно.

«Введение велосипедных зон давно назрело. В каждом городе должны быть такие места, где нет автомобильного движения и слабое пешеходное движение — и там можно спокойно ездить на велосипеде. Введение этого знака давно назрело. Везде, во всех странах есть, а у нас пока не было», — пояснил Налимов.

РИА Новости

Отметим, что велосипедный вид транспорта в Европе чаще, чем в других странах, используется в Дании, Нидерландах, Бельгии и Германии. В среднем житель Дании за год проезжает около 890 км в год. При этом по стране проложено около 390 км велосипедных дорожек при площади страны 2,2 млн квадратных километров. В России же первое место среди городов, оборудованных велодорожками, занимает Москва: средняя протяжённость дорожек составляет около 200 км при площади города 2,5 тыс. квадратных километров.

Велозоны и велодорожки

Важно подчеркнуть, что велозоны и велодорожки — это принципиально разные пространства, передвижение в которых регулируются по-разному.

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский отмечает, что велозоны предназначены для движения велосипедов во всех направлениях.

«Там они имеют преимущество — речь не о велопарковках и не о велополосах, а о зонах, где они могут перемещаться в большом количестве и с приоритетом по отношению к другим участникам движения», — пояснил Шумский RT.

«У нас есть велодорожки, которые размещаются на тротуарах, парковых зонах, у нас есть велополосы, которые размещаются на проезжей части. Под велосипедной зоной, видимо, подразумевается пространство принципиально больше, чем дорожка или полоса», — пояснил эксперт.

При этом с точки зрения ПДД предстоит ещё много работы. Например, пока никак не отрегулировано передвижение на моноколёсах и самокатах. Как указал глава проектно-технического комитета при Росстандарте, эти виды транспортных средств правила вообще никак не воспринимают. Но, возможно, в будущем и для них понадобятся собственные знаки.

Назревшая необходимость

Член общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Кирилл Янков уверен, что с развитием велосипедного транспорта в России нужно развивать и систему регулировки передвижения этим способом.

«Конечно, для велосипедистов нужны знаки. Дело в том, что в России ещё десять лет назад практически не было велосипедных дорожек. А за последние годы их появилось достаточно много — значит, нужны особые знаки», — пояснил он в разговоре с RT.

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По данным на 2015 год, около 150 городов России с численностью населения более 100 тыс. человек были оборудованы велодорожками. При этом, как отмечает Кирилл Янков, существует ряд проблем велодвижения, которые ещё предстоит решить, чтобы сделать проезд более комфортным.

«Конечно, в плане организации дорожного движения много чего назрело. Не всё можно изобразить табличками. В Москве их большое разнообразие. Например, для тех, кто едет в правом ряду и рядом с ними велосипедная дорожка, тоже нужен знак «Осторожно открывайте двери» или что-то похожее. Такие вещи сейчас пишут текстом, это не совсем хорошо. Лучше изображать пиктограммой, причём такой, которая соответствовала бы международным стандартам», — заключил он.

Информация и безопасность

По оценке председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, оба обсуждаемых знака полезны. Велосипедисты получат дополнительные преимущества, что увеличит безопасность людей, передвигающихся таким способом.

«Что касается велосипедной зоны, то этот знак не помешает, потому что будет предупреждать и пешеходов, и водителей, что на этом участке обеспечен приоритет тем, кто передвигается на велосипедах», — пояснил эксперт.

Что же касается знака «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса», то он будет предназначается для узкого круга лиц.

«В определённых местах, наверное, это уместно. Но в целом это больше знаки информационного характера: они в известной мере улучшают осведомлённость людей, но, по большому счёту, на безопасность не влияют», — заключил председатель Движения автомобилистов России.

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, со своей стороны, считает, что всё же важно «удалить законодательный пробел в ПДД», так как сейчас места парковки дипломатических машин в правилах не прописаны.