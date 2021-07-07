«Велодорожка должна быть неотъемлемой частью инфраструктуры»: в Москве под самокаты разработают законодательную базу

Столичные власти обеспокоены резким ростом ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков. В связи с этим в Москве уже ввели ряд ограничений для прокатных средств индивидуальной мобильности, начали работу над ПДД для водителей электросамокатов, а также создают необходимую инфраструктуру. Подробности — в материале RT.

Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах: только с начала этого года их было более 2,5 млн.

«За весь прошлый сезон таких поездок было 2 млн. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тыс. пользователей, и эта цифра постоянно растёт», — сообщил руководитель проектов шеринга столичного департамента транспорта Магомед Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.

Каждый прокатный самокат в среднем эксплуатируется шесть-семь раз в день, добавил чиновник.

Так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым в том числе относятся электросамокаты, переживают резкий всплеск популярности во всём мире. По данным генерального директора Европейской федерации велосипедистов Джилл Уоррен, только за первые месяцы пандемии коронавирусной инфекции в европейских странах от 11 до 48% горожан отказались от общественного транспорта и такси в пользу СИМ. Самокатами стали пользоваться не столько для развлечения, сколько в сугубо практических целях — доехать из одной точки в другую, пояснила эксперт.

В России бум на электросамокаты также совпал по времени с началом пандемии COVID-19, констатируют крупнейшие агрегаторы служб доставки. В частности, в апреле 2020 года из-за режима самоизоляции число курьеров на СИМ и велосипедах выросло в пять раз, говорят в Delivery Club. После снятия коронавирусных ограничений «двухколёсные» доставщики еды и других товаров продолжают в среднем преодолевать по 10,3 млн км в месяц по Москве, в свою очередь отметили в сервисе «Яндекс.Еда».

«Курьеры-партнёры нередко прокладывают маршрут по улицам с высоким скоростным режимом или с высоким трафиком. Это небезопасно, поэтому они вынуждены использовать тротуары. Пока в городе не будет цельной инфраструктуры, вопрос безопасности не решён», — добавила на сессии Мосурбанфорума представительница агрегатора Анна Кузьмина.

По данным совместного исследования КБ Стрелка и Delivery Club, 88% велодорожек и велополос Москвы расположены за пределами улиц, популярных среди велосипедистов, автомобилистов и пешеходов. Из-за этого столичные велосипедисты чаще, чем в других городах, вынуждены ездить по тротуарам или автодорогам, подвергая себя и других опасности, либо же прокладывать маршрут через более безопасные парки без соответствующей инфраструктуры, что чревато конфликтами с пешеходами, отмечается в исследовании.

В связи с этим в столице до конца года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проложит более 80 км временных велополос.

«Временные полосы обозначают жёлтой или оранжевой разметкой на один сезон, в течение которого специалисты мониторят, насколько такие полосы востребованы, удобны, и если ответ положительный, то на следующий год такие полосы делают постоянными. Велодорожка не может быть одна на район, она должна быть неотъемлемой частью инфраструктуры. Это уже не экзотика, а необходимость», — пояснил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Аварийность растёт

Вместе с популярностью электросамокатов закономерно начала меняться и аварийная обстановка на дорогах. За первые пять месяцев 2021 года число ДТП с участием СИМ в России выросло почти в три раза. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Почти в половине таких аварий пострадали дети, отметили, в свою очередь, в столичном департаменте транспорта.

Из-за этого в ряде городов ввели ограничения для арендованных средств индивидуальной мобильности. Так, с середины июня 2021 года для прокатных электросамокатов в Москве установлено ограничение по максимальной скорости в 25 км/ч, а в городских парках, на прилегающей к ним территории и проблемных участках дорог нельзя разгоняться быстрее 15 км/ч. Крупные операторы проката не могут иметь парк более 10 тыс. транспортных средств. Причём не более трети может использоваться внутри Садового кольца, ещё 30% самокатов разрешено арендовать между Садовым кольцом и ТТК, а все остальные можно брать напрокат за пределами ТТК.

Однако на прокатные самокаты приходится лишь 8% всех ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.

При этом на данный момент у властей нет законодательных оснований регулировать использование личных самокатов. В связи с этим Следственный комитет призвал Минтранс и МВД «ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования средств индивидуальной мобильности». В ведомстве добавили, что СК РФ также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве. В свою очередь, в Минтрансе уже ведётся работа над проектом постановления, которое в том числе определит статус средств индивидуальной мобильности.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников также заявил, что самокаты пора ввести в правовое поле: «Сегодня эта категория относится к пешеходам. Говорить о том, что на них можно двигаться по проезжей части, нельзя. Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры законодательного регулирования».

РИА Новости

© Павел Бедняков

По мнению Михаила Черникова, управлять электросамокатами следует разрешить только лицам старше семи лет, причём в специальных средствах защиты. А начальник столичного главка ГИБДД Александр Быков сообщил, что ведомство намерено выступить с инициативой законодательно обязать велокурьеров сдавать экзамен на знание ПДД. По его словам, это необходимо, поскольку данная категория «зачастую нарушает правила дорожного движения, в том числе попадает в ДТП».

«Технологии развиваются быстрее, чем получается их регулировать»

До конца 2021 года депутаты Мосгордумы планируют разработать законопроект о средствах индивидуальной мобильности. Этот документ в дальнейшем будет направлен в Правительство РФ для работы над новой версией ПДД.

Среди внесённых в столичный парламент предложений — разрешить движение на СИМ по велополосам и велопешеходным дорожкам (если в парке нет таких, то прокат там должен быть запрещён), ограничение скорости до 15 км/ч в парках, 25 км/ч вне их территории и 7 км/ч — в пешеходных зонах. Пешеходы при этом должны быть в безусловном приоритете, а если возникает опасность или помеха для их движения, то самокатчик должен спешиться.

Кроме того, парламентарии считают целесообразным обязать самокатчиков использовать звуковые сигналы и габаритные огни. «В случае отсутствия специально обустроенной велоинфраструктуры и тротуара либо недостаточности его ширины движение осуществляется по правому краю проезжей части. Запрещается перевозка пассажиров на СИМ, движение СИМ по автомагистралям, использование СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения. Также для СИМ вводятся специальные дорожные знаки и таблички», — цитирует ТАСС председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«При получении материалов закрытого характера»: в Санкт-Петербурге задержан эстонский консул Нарушители этих правил, полагают депутаты, могут быть занесены в чёрный список и лишены права аренды самокатов в городских сервисах. С похожей инициативой ранее выступал первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, следует ограничить аренду электросамокатов лицам, которые ранее становились виновниками ДТП.

«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — заявил Петров в беседе с RT. Если и после этого человек будет замечен на арендованном самокате, то ему должен грозить административный штраф или даже арест, как для оказавшегося в аналогичной ситуации автомобилиста, добавил он.

Однако, как подчёркивает руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, сейчас проверять водителей самокатов на знание ПДД как отдельных участников дорожного движения, а уж тем более штрафовать за их несоблюдение, с юридической точки зрения невозможно, поскольку самих правил не существует.

«У нас буквально 10 лет назад велосипед относился к гужевому транспорту, то есть был приравнен к лошадям, — говорит он. — Только недавно мы выделили его в отдельную категорию, сообразили, что велосипед — транспортное средство. Примерно такой же путь сейчас проходят моноколёса и самокаты. К сожалению, технологии развиваются быстрее, чем получается их регулировать».

По мнению эксперта, разрабатываемые ПДД для самокатчиков может постичь та же судьба, что и правила дорожного движения для велосипедистов: «Они написаны очень сложным языком, а положения зачастую неприменимы на практике. Получается, что если вы едете с ребёнком, то он должен ехать по тротуару, а вы — по проезжей части. Понятно, что ни один родитель не будет так делать. Правила дорожного движения для граждан на самокатах должны быть написаны не юристами для юристов, а в понятной форме и для непосредственных участников дорожного движения».