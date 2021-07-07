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«Велодорожка должна быть неотъемлемой частью инфраструктуры»: в Москве под самокаты разработают законодательную базу
07 июля 2021, 19:20 • 127 • В России
Столичные власти обеспокоены резким ростом ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков. В связи с этим в Москве уже ввели ряд ограничений для прокатных средств индивидуальной мобильности, начали работу над ПДД для водителей электросамокатов, а также создают необходимую инфраструктуру. Подробности — в материале RT.
РИА Новости © Павел Бедняков
Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах: только с начала этого года их было более 2,5 млн.
«За весь прошлый сезон таких поездок было 2 млн. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тыс. пользователей, и эта цифра постоянно растёт», — сообщил руководитель проектов шеринга столичного департамента транспорта Магомед Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.
Каждый прокатный самокат в среднем эксплуатируется шесть-семь раз в день, добавил чиновник.
Так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым в том числе относятся электросамокаты, переживают резкий всплеск популярности во всём мире. По данным генерального директора Европейской федерации велосипедистов Джилл Уоррен, только за первые месяцы пандемии коронавирусной инфекции в европейских странах от 11 до 48% горожан отказались от общественного транспорта и такси в пользу СИМ. Самокатами стали пользоваться не столько для развлечения, сколько в сугубо практических целях — доехать из одной точки в другую, пояснила эксперт.
В России бум на электросамокаты также совпал по времени с началом пандемии COVID-19, констатируют крупнейшие агрегаторы служб доставки. В частности, в апреле 2020 года из-за режима самоизоляции число курьеров на СИМ и велосипедах выросло в пять раз, говорят в Delivery Club. После снятия коронавирусных ограничений «двухколёсные» доставщики еды и других товаров продолжают в среднем преодолевать по 10,3 млн км в месяц по Москве, в свою очередь отметили в сервисе «Яндекс.Еда».
По данным совместного исследования КБ Стрелка и Delivery Club, 88% велодорожек и велополос Москвы расположены за пределами улиц, популярных среди велосипедистов, автомобилистов и пешеходов. Из-за этого столичные велосипедисты чаще, чем в других городах, вынуждены ездить по тротуарам или автодорогам, подвергая себя и других опасности, либо же прокладывать маршрут через более безопасные парки без соответствующей инфраструктуры, что чревато конфликтами с пешеходами, отмечается в исследовании.
В связи с этим в столице до конца года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проложит более 80 км временных велополос.
«Временные полосы обозначают жёлтой или оранжевой разметкой на один сезон, в течение которого специалисты мониторят, насколько такие полосы востребованы, удобны, и если ответ положительный, то на следующий год такие полосы делают постоянными. Велодорожка не может быть одна на район, она должна быть неотъемлемой частью инфраструктуры. Это уже не экзотика, а необходимость», — пояснил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.
Аварийность растёт
Вместе с популярностью электросамокатов закономерно начала меняться и аварийная обстановка на дорогах. За первые пять месяцев 2021 года число ДТП с участием СИМ в России выросло почти в три раза. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Почти в половине таких аварий пострадали дети, отметили, в свою очередь, в столичном департаменте транспорта.
Из-за этого в ряде городов ввели ограничения для арендованных средств индивидуальной мобильности. Так, с середины июня 2021 года для прокатных электросамокатов в Москве установлено ограничение по максимальной скорости в 25 км/ч, а в городских парках, на прилегающей к ним территории и проблемных участках дорог нельзя разгоняться быстрее 15 км/ч. Крупные операторы проката не могут иметь парк более 10 тыс. транспортных средств. Причём не более трети может использоваться внутри Садового кольца, ещё 30% самокатов разрешено арендовать между Садовым кольцом и ТТК, а все остальные можно брать напрокат за пределами ТТК.
При этом на данный момент у властей нет законодательных оснований регулировать использование личных самокатов. В связи с этим Следственный комитет призвал Минтранс и МВД «ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования средств индивидуальной мобильности». В ведомстве добавили, что СК РФ также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве. В свою очередь, в Минтрансе уже ведётся работа над проектом постановления, которое в том числе определит статус средств индивидуальной мобильности.
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников также заявил, что самокаты пора ввести в правовое поле: «Сегодня эта категория относится к пешеходам. Говорить о том, что на них можно двигаться по проезжей части, нельзя. Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры законодательного регулирования».
По мнению Михаила Черникова, управлять электросамокатами следует разрешить только лицам старше семи лет, причём в специальных средствах защиты. А начальник столичного главка ГИБДД Александр Быков сообщил, что ведомство намерено выступить с инициативой законодательно обязать велокурьеров сдавать экзамен на знание ПДД. По его словам, это необходимо, поскольку данная категория «зачастую нарушает правила дорожного движения, в том числе попадает в ДТП».
«Технологии развиваются быстрее, чем получается их регулировать»
До конца 2021 года депутаты Мосгордумы планируют разработать законопроект о средствах индивидуальной мобильности. Этот документ в дальнейшем будет направлен в Правительство РФ для работы над новой версией ПДД.
Среди внесённых в столичный парламент предложений — разрешить движение на СИМ по велополосам и велопешеходным дорожкам (если в парке нет таких, то прокат там должен быть запрещён), ограничение скорости до 15 км/ч в парках, 25 км/ч вне их территории и 7 км/ч — в пешеходных зонах. Пешеходы при этом должны быть в безусловном приоритете, а если возникает опасность или помеха для их движения, то самокатчик должен спешиться.
Кроме того, парламентарии считают целесообразным обязать самокатчиков использовать звуковые сигналы и габаритные огни. «В случае отсутствия специально обустроенной велоинфраструктуры и тротуара либо недостаточности его ширины движение осуществляется по правому краю проезжей части. Запрещается перевозка пассажиров на СИМ, движение СИМ по автомагистралям, использование СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения. Также для СИМ вводятся специальные дорожные знаки и таблички», — цитирует ТАСС председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — заявил Петров в беседе с RT. Если и после этого человек будет замечен на арендованном самокате, то ему должен грозить административный штраф или даже арест, как для оказавшегося в аналогичной ситуации автомобилиста, добавил он.
Однако, как подчёркивает руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, сейчас проверять водителей самокатов на знание ПДД как отдельных участников дорожного движения, а уж тем более штрафовать за их несоблюдение, с юридической точки зрения невозможно, поскольку самих правил не существует.
«У нас буквально 10 лет назад велосипед относился к гужевому транспорту, то есть был приравнен к лошадям, — говорит он. — Только недавно мы выделили его в отдельную категорию, сообразили, что велосипед — транспортное средство. Примерно такой же путь сейчас проходят моноколёса и самокаты. К сожалению, технологии развиваются быстрее, чем получается их регулировать».
По мнению эксперта, разрабатываемые ПДД для самокатчиков может постичь та же судьба, что и правила дорожного движения для велосипедистов: «Они написаны очень сложным языком, а положения зачастую неприменимы на практике. Получается, что если вы едете с ребёнком, то он должен ехать по тротуару, а вы — по проезжей части. Понятно, что ни один родитель не будет так делать. Правила дорожного движения для граждан на самокатах должны быть написаны не юристами для юристов, а в понятной форме и для непосредственных участников дорожного движения».
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