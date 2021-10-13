Вэлком ту Винтерфелл - на Украине в детсадах и больницах нет отопления из-за Зеленского

Во многих социальных учреждениях Украины так и не включили отопление. Температура в помещении едва ли достигает 14 градусов. Энергокризис случился из-за реформы Зеленского, подразумевающей переход ГТС под управление новой компании - на программу потратили фактически все деньги.Соцучреждения банально не могут включить отопление, потому что у них нет газа и средств покупать его по завышенным ценам. Поэтому дети и больные мерзнут, некоторым привозят свои одеяла и обогреватели. Из-за этого обстанвока в детсадах обострилась: теперь одной нянечке нужно следить за воспитанниками, чтобы они не совали пальцы в обогреватели. В школах еще хуже - там уследить за детьми вообще невозможно.Газовый кризис ярко проявился сразу в трех регионах Украины: в Ивано-Франковске, в Закарпатской и Полтавской областях. Компании не хотят продавать соцучреждениям газ по низким ценам, поэтому даже в морозы здесь вряд ли дадут тепло. А учиться и вообще хоть как-то соображать в такой холод просто нереально. Лежать в больнице в такой обстановке тоже не очень приятно. Но Зеленскому, конечно, виднее, куда лучше тратить деньги.