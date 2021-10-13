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Вэлком ту Винтерфелл - на Украине в детсадах и больницах нет отопления из-за Зеленского
13 октября 2021, 18:05 • 30 • Украина
Соцучреждения банально не могут включить отопление, потому что у них нет газа и средств покупать его по завышенным ценам. Поэтому дети и больные мерзнут, некоторым привозят свои одеяла и обогреватели. Из-за этого обстанвока в детсадах обострилась: теперь одной нянечке нужно следить за воспитанниками, чтобы они не совали пальцы в обогреватели. В школах еще хуже - там уследить за детьми вообще невозможно.
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