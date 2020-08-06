Великое европейское образование обернулось катастрофой: Юные литовцы не умеют считать

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис не смог промолчать, когда увидел результаты выпускного экзамена по математике у школьников Литвы. В прошлом году сдать получилось у 82,09%, а в этом - лишь у 67,6%.

"Это величайшая трагедия 2020 года, которую мы ещё почувствуем, когда забудем обо всём остальном", - написал он на своей странице в Facebook.

Под остальным Мачюлис понимает загрязнённые лагуны, ужасные вирусы и нефункционирующие государственные дата-центры.

Великое европейское образование обернулось катастрофой. В Литве выпускной экзамен по математике на 100 баллов смогли сдать только 0,96%, то есть максимальная оценка меньше чем у одного человека из сотни. Всего работу писали свыше 15 тысяч человек.