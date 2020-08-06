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Великое европейское образование обернулось катастрофой: Юные литовцы не умеют считать

06 августа 2020, 04:15  •  109 • В мире
Юные литовцы не умеют считать. Это доказал экзамен по математике. Великое европейское образование обернулось катастрофой.
Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис не смог промолчать, когда увидел результаты выпускного экзамена по математике у школьников Литвы. В прошлом году сдать получилось у 82,09%, а в этом - лишь у 67,6%.
"Это величайшая трагедия 2020 года, которую мы ещё почувствуем, когда забудем обо всём остальном", - написал он на своей странице в Facebook.
Под остальным Мачюлис понимает загрязнённые лагуны, ужасные вирусы и нефункционирующие государственные дата-центры.
Великое европейское образование обернулось катастрофой. В Литве выпускной экзамен по математике на 100 баллов смогли сдать только 0,96%, то есть максимальная оценка меньше чем у одного человека из сотни. Всего работу писали свыше 15 тысяч человек.

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