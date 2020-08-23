Великобританию потрясли манифестации школьников – и это классовый протест

COVID-19 и углубление разделения на богатых и бедных

По Великобритании прокатилась волна протестов выпускников школ, получивших заниженные итоговые оценки. Из-за продолжительного карантина, вызванного распространением коронавируса, были отменены школьные экзамены, после чего правительство приняло так называемую алгоритмическую систему для оценки более 800 тысяч учащихся.

«18-летние подростки из Англии, Уэльса и Северной Ирландии проснулись и обнаружили, что почти 40 процентов из них получили заниженные оценки», – пишет Independent. У 280 тысяч школьников их оценки упали на один или несколько баллов после введения нового алгоритма оценки их успеваемости, придуманного в Управлении по регулированию квалификаций и экзаменов (Ofqual), правительственном департаменте, который называют экзаменационным «сторожевым псом» (watchdog). В итоге многие выпускники школ лишились возможности поступить в вузы.

Однако алгоритм Ofqual ударил только по учащимся бесплатных государственных школ, а выпускникам элитных (платных) колледжей в богатых районах, напротив, повысил оценки.

После того, как волна манифестаций начала распространяться по всей Великобритании, была обнародована методика калькуляции алгоритма Ofqual. Выяснилось, что он учитывал коллективную школьную статистику. И учитывал так, что в школах из бедных районов оценки талантливых учеников занижались, а выпускникам престижных колледжей алгоритм оценку повышал.

Как подметили сначала шотландские, а потом английские учащиеся, решающее значение отводилось не способностям школьника, а «почтовому индексу». В среднем занижение баллов доходило до 40 %, превращая хорошие оценки уровня «А» и «B» в посредственные «C» и «D», что лишало учащихся с такими показателями возможности продолжить образование в университете.

Учащиеся частных школ извлекли выгоду из нового алгоритма: 49% учеников в этих школах получили оценку «А» по сравнению с 22% учащихся «бедных» школ. Министр образования теневого правительства лейбористов Кейт Грин назвала «огромной несправедливостью то, что ученики будут видеть, что их результаты занижены только из-за их почтового индекса». На что депутат Палаты общин, консерватор Джейсон Маккартни, отпарировал, заявив, что за экзаменационный хаос «несет ответственность коронавирус».

По всей Англии на улицы вышли сотни выпускников школ. В Лондоне толпа протестующих на Даунинг-стрит скандировала: «К чёрту алгоритм!» (F…k the algorithm!). В Ковентри директор школы, учителя и учащиеся совместно провели акцию протеста, призывая правительство отменить Ofqual. В Кардиффе более 200 разгневанных школьников, родителей и учителей собрались у валлийского сенедда (парламента). Протесты прошли в Белфасте, Ливерпуле, Гуле, Сванси и других городах Великобритании.

Депутат парламента от Лейбористской партии Анджела Рэйнер возмутилась тем, что алгоритмическое управление школьной успеваемостью во время эпидемии COVID-19 пошло на пользу только детям из самых обеспеченных семей: «У ребят, которые учатся в Итоне или в частных школах, оценки непропорционально повысились. В то же время у детей, живущих на северо-востоке или северо-западе страны, баллы резко упали».

До начала протестов премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что результаты оценки школьников «справедливые, обоснованные, работодатели могут им доверять», но, столкнувшись с массовым возмущением, правительство консерваторов пошло на попятную, отменило алгоритмический подсчёт успеваемости и восстановило старую систему.

Министр образования Гэвин Уильямсон попытался возложить всю ответственность за это фиаско на Ofqual. Глава Ofqual Роджер Тейлор в ответ пригрозил уйти в отставку, если Уильямсон не признает, что за новую методу оценки учащихся несёт ответственность министерство (то есть правительство). Уильямсон вынужден был подтвердить правоту Тейлора.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уверен, что «правительство не пошло бы на уступки, не случись протеста учащихся и большого количества молодежи, а также активности профсоюзов учителей». Однако исправить ситуацию уже невозможно. На основании алгоритмических оценок ряд университетов закрыл приём. После восстановления старой системы оценок около 55 тысяч учащихся могут претендовать на поступление в университеты, но те отказываются их принимать и нанимают адвокатов на случаи апелляций. Студентам, подавшим документы в Оксфорд и Кембридж, сказали, что им, возможно, придётся подождать год, прежде чем они смогут начать обучение.

The Daily Mail пишет, что отвечающая в Министерстве образования за стратегию образования школьников старше 16 лет Джиллиан Киган во время массового протеста школьников отдыхала во Французских Альпах, в Куршевеле, и «даже когда фиаско с экзаменами достигло апогея», решила не возвращаться в Великобританию и продолжить отдых. «В то время, как британские подростки прошли через ад алгоритмических оценок, Киган наслаждалась пешими прогулками, катанием на горных велосипедах, купанием в горном озере, причем хвасталась этим в Instagram», – пишет The Daily Mail.

Британским СМИ стало известно, что Гэвин Уильямсон подавал прошение об отставке, но Борис Джонсон его отклонил. Вначале это решение пример-министра было встречено с пониманием, но после публикаций о весёлом отдыхе Джиллиан Киган в Куршевеле, позиция СМИ изменилась.

Выяснилось также, пишет The Times, что Джон Коулз, бывший генеральный директор Минобразования по образовательным стандартам, предупреждал, что алгоритм «будет точен только на 75%, а это означает, что сотни тысяч студентов получат неправильные оценки» и это «поставит в невыгодное положение детей из бедных семей».

Оппозиционная лейбористская партия назвала алгоритм Ofqual «незаконным». Министр по делам самоуправления теневого правительства лейбористов Стив Рид заявил: «Нам нужна железная гарантия от министров, что ни один школьник не пострадает из-за некомпетентности правительства… Невозможно поверить, что школьники все еще находятся в подвешенном состоянии, без ясности относительно их будущего».

Скандал в сфере образования – не единственное фиаско британского правительства с алгоритмами. Ранее Уайт-Холл обязался прекратить использование алгоритма при рассмотрении заявлений на получение зарубежной визы после того, как на правительство подали в суд по обвинению в дискриминации.

Дискриминация по классовому признаку отличает всю стратегию правительства консерваторов. То, что намерение правительства распространить цифровизацию на все сферы общественной жизни отражает усиление общественного неравенства, понимают многие британцы.