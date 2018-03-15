Великобритания высылает 23 российских дипломата, США заговорили о «химическом оружии» в Солсбери

А Украина хочет примазаться к делу киевлянина Скрипаля

Великобритания и США вовсю готовятся к экстренному заседанию Совбеза ООН по «делу Скрипаля» – отравлению бывшего разведчика ГРУ и его дочери в Солсбери. Британский МИД в социальной сети Twitter сообщил о созыве Совбеза ООН, который соберётся в 22 часа по московскому времени.

Лондон собирается проинформировать членов Совета о расследовании покушения на Сергея Скрипаля, который в 2006 году был осуждён в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, а в 2010-м помилован и выдан США по обмену. МИ-6 завербовала Скрипаля ещё в 1995 году, он сообщал сведения о российских разведчиках за рубежом и военных объектах. После 5,5 лет колонии строгого режима в России и помилования он получил гражданство, пенсию и гарантии поддержки на случай проблем в жизни от Великобритании, в интересах которой шпионил.

По факту Сергей Скрипаль оказался «расходным материалом» в информационной войне Запада с Россией, развязанной тандемом Соединённого Королевства и США. Точно такими же «крипторасходниками» являются все те, кто предал Россию и сбежал за границу. Историю Скрипаля всем этим людям жизненно необходимо знать наизусть: каждый из них может в любой момент стать следующим «жертвенным барашком» в борьбе США и Британской короны с Российским государством.

В случае с отравлением Скрипаля и его дочери, которых британская пресса успела за эти дни несколько раз похоронить, а потом сообщить, что они всё-таки живы, но не выходят из комы, задачи тандема ясны: обвинить Россию в применении химического оружия, а далее развить это в сирийском направлении, приклеив ярлык «пособничества террористам» и организовав в качестве «доказательства» очередную провокацию в Сирии.

«Соединённые Штаты солидарны со своим ближайшим союзником и готовы оказать любую помощь, которую Соединённое Королевство попросит при проведении расследования нападения с применением химического оружия», — уже чирикнула в Twitter представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. То есть – рука об руку, плечом к плечу. Слова «химическое оружие» Америкой уже произнесены.

Великобритания в свой черёд пальнула ультиматумом из уст Терезы Мэй, который оказался холостым выстрелом: в ответ на требование к Москве за 24 часа предоставить «правдоподобное объяснение» происшествию в Солсбери (и тем самым косвенно признать за собой причастность к отравлению, на что рассчитывал Лондон) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официального запроса от Великобритании по «делу Скрипаля» Россия не получала. Срок ультиматума истёк минувшей ночью.

Тереза Мэй, не дожидаясь Совбеза ООН, сделала следующий шаг: в парламенте она заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, назвав это «ответной мерой на действия России».

При этом о «действиях России» не сказано ничего – Великобритания не представила ни единого доказательства причастности российских спецслужб к отравлению британского шпиона Скрипаля. Но это не помешало Мэй заявить, что «благодаря этой высылке мы фундаментально подорвём работу российской разведки в Великобритании на долгие годы».

Говорят, она спит и видит себя второй Маргарет Тэтчер, «железной леди» нового образца.

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьёзное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов», — ответили в МИД России на новости из Соединённого Королевства. И пообещали, что ответные меры «не заставят себя ждать».

Интересно наблюдать, как на фоне обострения отношений между тремя ядерными державами ведёт себя Украина, видимо, чувствуя себя причастной к «делу Скрипаля» – бывший полковник ГРУ родился в Киеве.

Министр иностранных дел Украины в срочном порядке проинформировал украинскую общественность, что его ведомство подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Уж очень хочется киевскому режиму хоть тушкой, хоть чучелом примазаться к истории отравления Скрипаля, павшего жертвой информационной войны.