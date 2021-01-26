Великобритания выходит не только из Европы, но и из пределов самой себя

В наступившем году Шотландия, а возможно, и Северная Ирландия ускорят движение к независимости

Если заколебался большой англосаксонский массив в США, то ничего удивительного в том, что, согласно «теории хаоса» (помните, «бабочка и ураган». – Д.М.), ещё больше зашатался малый, первородный массив на британских островах. Неладно что-то в англосаксонском королевстве, общем с точки зрения мировых интересов Америки и Великобритании, неладно с его затухающей пассионарностью, с перенапряжением ресурсов из-за самочинно взятой на себя роли мирового лидера.

Глава шотландского правительства Никола Стёрджен

Северная часть UK Шотландия (5,5 млн человек) давно считается главным претендентом на расширение семьи самостоятельных европейских государств. Глава местного правительства и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен однозначно заявила , что рассчитывает провести голосование по вопросу независимости в наступившем году. При этом если проведённый в 2014 году референдум о независимости не принёс успеха шотландцам, то сейчас все опросы говорят, что в случае повторения попытки уверенную победу на нем одержат сторонники выхода из Великобритании.

Главными причинами перелома в настроениях стали Брексит и стремление Эдинбурга остаться в Евросоюзе, в экономику которого Шотландия интегрирована больше, чем остальные части пока ещё Соединённого Королевства. Поражение националистов в 2014 году во многом объяснялось именно тем, что в стремлении удержать в своем составе Лондон ЕС отказывался признать самостоятельные перспективы шотландцев в этом объединении. Ныне же эта мотивация отпала, и в случае успеха на референдуме Эдинбург имеет все шансы занять место Великобритании в европейских структурах.

Этих парней уже не остановить

Девиз Шотландии: «Никто не тронет меня безнаказанным»

Признать референдум незаконным англичанам будет довольно сложно, так как в своё время, зная успокаивающие для них данные опросов, они уже давали согласие на аналогичное мероприятие. А вот исторического предвидения у них, видимо, не хватило; сейчас общая ситуация и настроения шотландцев для сторонников сохранения единого государства гораздо хуже. Главное возражение Лондона против нового волеизъявления шотландцев крайне неубедительно: дескать, оно должно проводиться «раз в поколение», то есть, согласно достигнутому тогда соглашению, не чаще раза в 10 лет.

Приблизительно в этом духе 17 января британский премьер Борис Джонсон написал свой официальный ответ Николе Стёрджен на её требование о передаче полномочий от британского парламента к шотландскому для назначения последующего референдума о независимости в 2021 году. Он сообщил ей, что не может дать своего согласия на это. Основной аргумент: «Вы и Ваши предшественники лично обещали, что референдум 2014 года будет единственным для этого поколения».

Борис Джонсон: «Постой, Эдинбург»!

Однако и до окончания десятилетнего срока с момента предыдущего референдума осталось немного. Учитывая существующие социально-экономические и политические тенденции, к 2024 году положение Лондона как объединительного центра страны только ухудшится. И в Эдинбурге не намерены дожидаться этой даты. В мае 2021 г. в Шотландии должны пройти очередные парламентские выборы, на которых, по всем прогнозам, уверенно победят сторонники независимости, после чего Лондону будет предложено не «продлевать агонию», а незамедлительно приступить к процедуре «исторически давно назревшего» разделения. По данным опроса , проведённого в середине декабря 2020 г., 58% жителей Шотландии (в 2014 было 44,7%) проголосовали бы за независимость от Великобритании.

«За» независимость Шотландии. Фильм о вожде шотландцев У. Уоллесе

Изучив письмо Б. Джонсона, Н. Стёрджен 24 января заявила, что в случае своей победы на майских выборах в любом случае проведёт «совещательный» референдум о независимости. Она составила дорожную карту из 11 пунктов, как провести такое голосование, даже если Лондон будет против. Как показал опрос лондонской Sunday Times, большинство респондентов не только в Шотландии, но и в Северной Ирландии хотят проведения референдумов о независимости от Великобритании.

Не сулит англичанам ничего хорошего и приход на пост президента США ирландца по корням Джозефа Байдена. Недаром едва ли не единственным сторонником Трампа в Европе был британский премьер Борис Джонсон.

Д. Трамп и Б. Джонсон

Будучи сенатором, Байден высказывался за реинтеграцию Северной Ирландии (около 2 млн человек) в состав «матери» Ирландии. И, похоже, эту позицию Байден не изменил до сих пор, как бы в шутку отказавшись после инаугурации давать интервью ВВС на том основании, что он «ирландец» (дескать, «свободолюбивые кельты с оккупационной прессой не разговаривают»). Надо полагать, в Белфасте к этим знакам отнесутся не по-шуточному и под впечатлением от шотландской решительности также всерьёз задумаются о проведении референдума о независимости с последующим присоединением к Дублину в ближайшее время.

Байден в «ирландском» галстуке и с «ирландским» клевером

В Уэльсе (3,15 млн человек), как и в Шотландии, есть своя националистическая партия «Плайд Камри» (Plaid Cymru), опирающаяся в основном на этнических валлийцев. В местной ассамблее Уэльса у неё пока только 10 депутатов из 60, но под влиянием событий, потрясающих Соединённое Королевство, вес этой партии может быстро возрасти, а настроения Кардиффа перемениться. «Плайд Камри» лишь недавно приняла программу достижения государственной независимости и «дорожную карту» к ней, но у неё есть серьёзные достижения по части сохранения валлийского языка (из группы кельтских языков) и культуры валлийцев.

Флаг Уэльса Королевский, герб Уэльса

А тут ещё, как на грех, из лондонского Тауэра пропала одна из знаменитых ворон по прозванию королева Мерлина, сообщает солидная The New York Times. По преданию эти вороны стерегут покой королевства, начиная со времён короля Карла II (XVII век). Этот аттракцион для туристов ещё называют «стражами национальной судьбы». Кто знает, сама ли улетела королева Мерлина или её пропажа – дело рук неугомонных сепаратистов, но, по пророчествам, когда вороны покинут лондонский Тауэр, здание обрушится, а с ним и всё королевство. Или если ворон останется меньше восьми, то критический порог близок.

«Королева Мерлина» покинула Тауэр – знак беды

Иронизируя, The New York Times добавляет, что, учитывая все проблемы, с которыми сейчас столкнулась Великобритания, от «пандемии» до болезненного Брексита, кто-то может задуматься, «а не начало ли сбываться пророчество».

Конечно, можно поймать на лондонских улицах любую ворону и сказать, что это и есть королева Мерлина. Кто отличит? И Тауэр как здание будет спасен. Однако поможет ли это устоять Соединённому Королевству, если его настигает возвратная волна расколов, которые Лондон вместе с Вашингтоном усердно направлял в сторону Европейского континента, начиная с 1990-х годов? Например, независимость Косово Лондон признал лишь на основании провозглашения независимости Приштиной, без всякого референдума. В Шотландии же аналогичный процесс пройдёт в соответствии с демократической процедурой. Аэродром Слатина в Приштине, который англичане заняли после ухода российского контингента, не вспоминается?